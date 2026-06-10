أمريكا تشن ضربات على إيران بعد حادثة إسقاط مروحية الأباتشي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها بدأت شن ضربات على أهداف إيرانية "دفاعا عن النفس"، حسب تصريحها، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترمب.

وقالت إن هذه الضربات على إيران رد على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي، مضيفة أن "هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر".

من جانبه، قال ترمب لشبكة "إيه بي سي" إن الولايات المتحدة ترد في هذه الأثناء على إيران، ومن المهم جدا هذا الرد فقد أسقطوا مروحية.

وأضاف "أعتقد أن الرد على إيران يجب أن يكون قويا جدا وحازما للغاية وهذا ما نفعله الآن".

وتابع "أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك".

في السياق ذاته، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن ترمب أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تفاصيل الهجوم.

في الأثناء قالت صحيفة فايننشال تايمز، إن هناك ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية على إيران حيث وصلت إلى 92.30 دولارا للبرميل.

تفعيل الدفاعات الجوية

في المقابل، ذكر التلفزيون الإيراني أن أصوات انفجارات سُمعت في قشم وسيريك في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

كما نقل التلفزيون الإيراني تقارير عن سماع انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية في كل من بندر عباس وقشم وسيريك، لافتا إلى تعرض موقعين في مدينة جاسك وقرية كوه مبارك للقصف جنوبي إيران.

في السياق ذكرت وكالة تسنيم أن 6 انفجارات سُمعت في قشم وسيريك وميناب، مشيرة إلى أن مواقع في تلك المناطق تعرضت لهجمات المقاتلات الأمريكية.

إلى ذلك أفادت وكالة مهر أن 4 انفجارات وقعت في ميناء جاسك إضافة لانفجار في أطراف بندر عباس جنوبي إيران.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت نقلا ⁠عن شخصين مطلعين على ⁠الواقعة أن طائرة هليكوبتر أباتشي حربية تابعة للجيش الأمريكي سقطت قرب مضيق هرمز ⁠أمس، وجرى إنقاذ طاقمها المكون من فردين.

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وقالت القيادة ⁠المركزية الأمريكية إن زورقا مسيرا ‌تابعا للبحرية عثر على فردَي طاقم طائرة الهليكوبتر وأنقذهما ⁠في مياه ⁠مضيق ⁠هرمز.

من جهته، قال ⁠الرئيس ⁠الأمريكي إن الطيارين "بخير"، مضيفا في تعليق أدلى به على مدرج مطار جون إف. كينيدي الدولي قبل عودته إلى واشنطن ‌العاصمة "لم يُصب أحد بأذى".

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني صرح للجزيرة أن إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية أباتشي الأمريكية.

كما أشار إلى احتمال وقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة بمضيق هرمز.