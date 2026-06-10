صواريخ "فلامينغو" الأوكرانية تستهدف العمق الروسي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء أن بلاده استهدفت منشأة عسكرية روسية تبعد مئات الكيلومترات إلى الشرق من موسكو الليلة الماضية بصواريخ أوكرانية الصنع، وهو أمر أقرت به روسيا معلنة أيضا اعتراضها مئات المسيّرات الأوكرانية في مناطق متفرقة من البلاد.

وعن هذا الاستخدام النادر لأبرز الأسلحة الأوكرانية المحلية قال زيلينسكي: "الليلة الماضية، ضربت صواريخ من طراز إف بي-5 فلامينغو الأوكرانية مصنعا عسكريا في تشيبوكساري يزود جيش الاحتلال بمكونات مسيّرات وصواريخ".

وتشيبوكساري هي المدينة الرئيسية في منطقة تشوفاشيا وسط روسيا الواقعة على بعد ألف كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.

ونشر الرئيس الأوكراني تسجيلا مصورا يظهر صاروخا أثناء تحليقه باتجاه هدفه، وتصاعُد سحب الدخان فوق منشآت روسية، وأكد الحاكم الإقليمي الروسي أوليغ نيكولاييف تعرض المدينة لضربات.

وقال نيكولاييف عبر تطبيق تليغرام: "صباح هذا اليوم، تعرضت تشيبوكساري لهجوم صاروخي، ونعمل على تحديد عدد الضحايا وحجم الضرر الذي تعرّضت له البنى التحتية".

كما ضربت أوكرانيا أيضا مصفاة للنفط في منطقة سامارا في روسيا وناقلة روسية في البحر الأسود، وفق ما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

وفي الآونة الأخيرة زادت أوكرانيا من ضرباتها للأراضي الروسية، بعد أكثر من 4 سنوات من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا. وطوّرت أوكرانيا صواريخ "فلامينغو" لكن استخدامها ما زال محدودا نسبيا.

على الجانب الآخر قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إن هجمات أوكرانية استهدفت عمق الأراضي الروسية خلال الليل، بينما جرى اعتراض 326 طائرة مسيرة في أنحاء البلاد.

وأفادت قنوات روسية على تليغرام بأن مصفاة في مدينة سامارا الواقعة على ضفاف نهر الفولغا غربي روسيا كانت من بين الأهداف التي أصابتها الضربات.

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وذكرت السلطات المحلية أن منشأتين للبنية التحتية تعرضتا لأضرار في منطقة فلاديمير شرق موسكو، في حين ذكرت تقارير على تليغرام أن الموقعين مرتبطان أيضا بصناعة النفط في البلاد.

كما تم أيضا تفعيل إنذار بشأن هجوم بطائرات مسيرة في مدينة أومسك الواقعة في سيبيريا، على بعد 2800 كيلومتر من كييف، والتي تضم أكبر مصفاة نفط في روسيا. لكن لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع هجوم فعلي.

وفي هجوم آخر، استهدفت طائرة مسيرة متحفا تاريخيا في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم على البحر الأسود، التي انتزعتها روسيا من أوكرانيا وضمتها عام 2014.

في المقابل، شنت روسيا غارات جوية بطائرات مسيرة على أوكرانيا أثناء الليل وكانت مدينة خاركيف الحدودية الأكثر تضررا. وذكرت الإدارة الإقليمية أن هناك 26 غارة جوية وقعت خلال فترة وجيزة، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص.

وسجل سلاح الجو الأوكراني تحليق 207 طائرات روسية مسيرة ليلا، أفادت تقارير باعتراض 181 منها.