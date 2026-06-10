زيلينسكي يطالب بانخراط أوروبي مؤثر في مفاوضات إنهاء الحرب

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضرورة انخراط أوروبا بشكل فاعل ومؤثر في أي مفاوضات قادمة، تهدف إلى وضع حد للحرب الدائرة بين بلاده وروسيا والتي دخلت عامها الخامس.

وكشف زيلينسكي -في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإستوني ألار كاريس في العاصمة تالين- عن فحوى اتصال هاتفي أجراه الاثنين الماضي مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، وصهره جاريد كوشنر.

وبيَّن أن المباحثات ركزت على الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب، مع التأكيد على وجوب انخراط القارة العجوز في هذا المسار بشكل مؤثر.

ويرى الرئيس الأوكراني أن "ثمة حاجة ملحة إلى أن تكون أوروبا حاضرة في هذه المفاوضات بصوت حقيقي وقوي في مراكز صنع القرار"، مشيرا إلى أن واشنطن تبدي استعدادا تاما للمشاركة بنشاط في المسارات الدبلوماسية المقبلة.

ودافع زيلينسكي عن مقاربة بلاده الداعية إلى عقد قمة على مستوى القادة بمشاركة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان وقف إطلاق النار.

والأسبوع الماضي، نشر ‌‌زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين يقترح فيها إجراء محادثات وجها لوجه بشأن إنهاء الحرب، إلا أن بوتين سارع إلى الرد على الاقتراح.

وكثف الطرفان الهجمات المتبادلة بينهما في الأسابيع الأخيرة التي أسفرت عن عشرات الضحايا، وسط تعثر جهود إنهاء الصراع.

وبينما تتمسك موسكو بشروطها المتعلقة بـ"حياد كييف" وعدم انضمامها إلى التكتلات العسكرية الغربية، ترفض أوكرانيا ذلك باعتباره مساسا بسيادتها وتدخلا غير مقبول في شؤونها الداخلية.