أخبار|روسيا

روسيا تبحث إعادة هيكلة قاعدتيها العسكريتين في سوريا

حفظ

FILE - A Russian helicopter flies over the Hmeimim Air Base, a Syrian airbase currently operated by Russia, located southeast of the city of Latakia in the town of Hmeimim, Syria, on Monday, Dec.16, 2024. (AP Photo/Leo Correa, File)
مروحية روسية تحلق فوق قاعدة حميميم الجوية في سوريا (أسوشيتد برس-أرشيف)
Published On 10/6/2026

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو تناقش مع دمشق "إعادة هيكلة محتملة لقاعدتيها العسكريتين في سوريا"، مشيدة بـ"تطور العلاقات بين البلدين بما يشمل جميع جوانب التعاون، والمسائل المتعلقة بالوجود العسكري الروسي في سوريا".

وطرحت الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 تساؤلات عن مستقبل قاعدة حميميم الروسية الجوية في اللاذقية، والقاعدة البحرية في طرطوس، لكن موسكو أقامت منذ ذلك الحين علاقات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقالت زاخاروفا -لدى سؤالها عن خطط إنشاء مركز للإمداد والتموين ‌‌في طرطوس لتوزيع السلع المستوردة من روسيا في أنحاء سوريا- "إن التعاون الروسي السوري يتطور بنشاط كبير"، مضيفة "في إطار التواصل مع الشركاء السوريين، تخضع مسألة الوجود العسكري الروسي للنقاش أيضا بما يشمل سياق إعادة هيكلة محتملة لدور المنشآت العسكرية الروسية".

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (الأناضول)

نقاش في إطار مغلق

وأضافت أن هذا الأمر "يندرج ضمن اختصاص وزارة الدفاع الروسية"، لافتة إلى أن "مناقشة الوجود العسكري والتعاون العسكري تجري عادة في إطار مغلق".

والقاعدتان الروسيتان في سوريا جزء من الوجود العسكري لموسكو في العالم؛ فقاعدة طرطوس البحرية هي مركز الصيانة وإعادة التزود الوحيد لروسيا في البحر المتوسط، وقاعدة حميميم الجوية نقطة انطلاق رئيسية للنشاط العسكري ولنشاط القوات شبه العسكرية التي تخضع لسيطرة الكرملين في أفريقيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن زاخاروفا قولها "إن التعاون الروسي السوري يتطور بشكل فعّال للغاية ويتواصل العمل الهادف إلى توسيع نطاق التعاون المتعدد الأوجه بين بلدينا"، وأوضحت أن الهيئات الحكومية وقطاعات الأعمال في روسيا وسوريا تشارك في هذه الجهود، كما يستمر عمل اللجنة الروسية السورية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بنشاط لتعزيز التعاون الثنائي".

LATAKIA, SYRIA - DECEMBER 19: A Russian military aircrafter is seen on the runway at Hmeimim air base on December 19, 2024 in Latakia, Syria. The port city of Latakia on Syria's Mediterranean coast lies in the traditional heartland of the Alawite minority sect, from which the Assad family originates. In 2017, former president Bashar-al Assad leased the nearby Hmeimim air base to Russian ally forces, following their intervention in the Syrian civil war, which helped to turn the tide in Assad's favor. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
قاعدة حميميم الجوية جنوبي اللاذقية على البحر المتوسط (غيتي – أرشيف)

ودعمت موسكو سوريا منذ بدايات ‌‌حقبة الحرب الباردة، واعترفت باستقلالها في 1944 عندما كانت دمشق تسعى للتخلص من الحكم الاستعماري الفرنسي، بيد أن دعمها للنظام المخلوع جعل شريحة واسعة من السوريين تنظر إلى هذا الموقف باعتباره مساهمة في الانتهاكات والمجازر التي ارتكبها النظام بحق شعبه.

إعلان

وكانت موسكو قد دعمت نظام بشار الأسد المخلوع منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا في مارس/آذار 2011 عبر استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ومنع إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي عام 2015، تطور الدعم الروسي للنظام المخلوع، بعد إعلان الكرملين بدء تدخل عسكري مباشر في سوريا بناء على طلب رسمي من نظام الأسد، أفضى لاحقا إلى قلب موازين القوى لصالح النظام.

المصدر: الصحافة الروسية + رويترز

إعلان