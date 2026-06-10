ترمب يعلن تنفيذ عملية سرية بهرمز والهند تقدم احتجاجا على ضربة أمريكية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، عما وصفها بمهمة سرية، قال إنه أمر الجيش الأمريكي بتنفيذها في مضيق هرمز، في حين استدعت الهند دبلوماسيا أمريكيا رفيعا في نيودلهي للاحتجاج على استهداف سفينة قبالة سواحل سلطنة عُمان، أسفر عن فقدان ثلاثة هنود من طاقمها.

وقال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال إنه وجه قواته في الشهر الماضي، لتنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى عبر مضيق هرمز.

وأكد أن هذا الجهد أدى إلى وصول أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر المضيق إلى السوق المفتوحة، وأن أكثر من 200 سفينة تجارية عبرت المضيق بأمان نتيجة لتلك العملية.

واعتبر أن ما وصفه بالنجاح الكبير لتلك العملية عائد إلى أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وليس إيران، التي هزم جيشها وانهار اقتصادها حسب قوله.

احتجاج دبلوماسي هندي

في تلك الأثناء، استدعت الهند دبلوماسيا أمريكيا رفيعا في نيودلهي إثر هجوم على سفينة قبالة سواحل عُمان أسفر عن فقدان 3 هنود من طاقمها.

وقال مسؤول حكومي هندي لوكالة الصحافة الفرنسية إن وزارة الخارجية الهندية "استدعت القائم بالأعمال الأمريكي وقدمت احتجاجا شديد اللهجة" على الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية.

وكانت وزارة الخارجية الهندية، قد أعلنت -اليوم الأربعاء- إنقاذ 21 بحارا هنديا، وقالت إن ثلاثة آخرين لا يزالون في عداد المفقودين، جراء هجوم على سفينة قبالة سواحل سلطنة عُمان صباحا.

وقالت الخارجية الهندية في بيان، إنها تدين الهجوم على السفينة التجارية "سيتيبيّلو" قبالة سواحل عُمان في وقت سابق اليوم، لكنها لم تؤكد صراحة أن السفينة هندية.

وأضافت الخارجية الهندية: "تراقب سفارتنا في عُمان الوضع ‌‌عن كثب وتنسق بصورة استباقية مع السلطات العُمانية في عملية البحث والإنقاذ الجارية.

وأشارت إلى أن استمرار حوادث استهداف الشحن البحري في المنطقة يبعث على القلق الشديد، ويُعد نتيجة مباشرة للنزاع المستمر فيها.

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وشددت على أنه يجب أن يتوقف استهداف السفن التجارية والبنية التحتية المدنية في المنطقة، وأن تُستعاد حرية الملاحة والتجارة دون عوائق عبر الممرات المائية الدولية، بما يتماشى مع القانون الدولي، في أقرب وقت.

ضربة أمريكية

من جهتها، أعلنت القوات الأمريكية اليوم أنها عطلت ناقلة نفط في خليج عُمان لليوم الثاني على التوالي، بدعوى "انتهاكها الحصار المفروض على إيران".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات "استهدفت غرفة محركات الناقلة التي تحمل علم بالاو بذخائر دقيقة بعد فشل طاقمها في الامتثال للتعليمات".

وقال مسؤولون في قطاع الملاحة البحرية إن اثنين من أفراد طاقم الناقلة فُقدا وأصيب ثالث.

وأشارت بيانات منصة "مارين ترافيك" لتتبع السفن إلى أن الناقلة رُصدت آخر مرة قبالة ساحل سلطنة عُمان في الأول من يونيو/حزيران الجاري وهي محملة جزئيا بشحنة.

ويأتي هذا التطور، وسط توترات أمنية مستمرة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث سُجلت خلال الأسابيع الماضية عدة حوادث مشابهة شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيرة، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبدأت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على حركة الشحن المرتبطة بإيران في 13 أبريل/نيسان الماضي بعد أن أوقفت طهران تقريبا كل عمليات العبور من مضيق هرمز الحيوي لتدفقات النفط والغاز إلى السوق العالمية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن قواتها عطلت مرور 8 سفن لم تنصع للأوامر، وأعادت توجيه 134 امتثلت لها، في مضيق هرمز منذ بدء الحصار البحري.