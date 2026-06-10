تحركات في برلمان اليابان لإنقاذ عرش الإمبراطورية

وافق برلمان اليابان، اليوم الأربعاء، على تعديلات عدة بهدف حل أزمة خلافة الإمبراطور، وبينها مقترحات تسمح للعائلة بتبني أقارب ذكور بعيدين.

ويعتمد مستقبل العائلة الإمبراطورية على الأمير هيساهيتو (19 عاما)، وهو الوريث الذكر الشاب الوحيد للعرش، وابن شقيق الإمبراطور ناروهيتو والثاني في ترتيب ولاية العرش بعد والده.

ولا يُسمح إلا للذكور المنحدرين من السلالة عبر الأب بتولي العرش.

وللإمبراطور ناروهيتو ابنة تدعى الأميرة أيكو، لكنها مستبعدة من العرش بموجب القواعد التي تخصصه للرجال فقط.

ووافق البرلمان إلى حد كبير على مقترحات لتعديل قانون الأسرة الإمبراطورية تقضي بالسماح للنساء بالاحتفاظ بمكانتهن حتى بعد الزواج من شخص خارج العائلة، والسماح للعائلة الإمبراطورية بتبني أقارب ذكور بعيدين، وذلك من أجل إيجاد حلول لأزمة الخلافة.

وقال رئيس مجلس النواب إيسوكي موري إن الرجال الذين يتم تبنيهم لن يصبحوا ورثة للعرش، لكن يمكن لأبنائهم الانضمام إلى خط الخلافة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "نعتقد أننا حققنا أفضل نتيجة ممكنة".

وأشار إلى أن البرلمان سيشارك مقترحاته مع رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي ستعد حكومتها مشروع قانون، وبعد ذلك، سيناقش البرلمان مشروع القانون، الذي يأمل موري أن يجري إقراره قبل 17 يوليو/تموز المقبل.