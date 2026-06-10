بعد إعلان إسقاط أباتشي أمريكية.. ما حقيقة فيديو نقل إيران حطام مقاتلة "إف-35" مدمرة؟

حصد مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي مئات الآلاف من المشاهدات، بعد أن نشرته حسابات بوصفه يوثق نقل حطام مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35″، وزعمت أن إيران أسقطتها الليلة الماضية.

وأرفقت حسابات المقطع بتعليقات احتفائية قالت فيها إن إيران "دخلت التاريخ" بإسقاط المقاتلة الشبحية الأمريكية، واعتبرت أن المشهد يمثل دليلا على تحطم الطائرة ونقلها بعد استهدافها.

وفي منشورات أخرى، قُدم الفيديو باعتباره "أول توثيق" لما وصفه ناشروه بإسقاط مقاتلة "إف-35″، بينما ذهب مستخدمون إلى القول إن إيران أصبحت الدولة الوحيدة التي تمكنت من إسقاط هذه الطائرة التي توصف بأنها من أكثر المقاتلات تطورا في العالم.

وزاد انتشار المقطع بالتزامن مع تصاعد التوتر في منطقة مضيق هرمز، عقب إعلان إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي، وهو ما دفع حسابات إلى ربط الفيديو بالتطورات العسكرية الأخيرة وتقديمه بوصفه امتدادا للمواجهة بين طهران وواشنطن.

ماذا يظهر في الفيديو المتداول؟

تُظهر المقاطع المتداولة آلية نقل ثقيلة تسير على طريق عام وهي تحمل جسما كبيرا يشبه هيكل طائرة مقاتلة متضررة، بينما تبدو على الجسم المحمول آثار احتراق أو تلف في أجزاء من هيكله الخارجي، ويظهر المشهد مصورا من مسافة قريبة نسبيا، مع مرور مركبات مدنية في محيط الطريق.

كما تُظهر اللقطات الجسم المحمول مثبتا على منصة نقل طويلة، من دون ظهور أي علامات واضحة تحدد مكان التصوير أو الجهة التي تنقل القطعة العسكرية، ولا يتضمن الفيديو مؤشرات بصرية كافية، مثل معالم جغرافية مميزة أو لوحات واضحة أو بيانات رسمية، تسمح وحدها بربط المشهد بالمواجهة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة.

ماذا كشف التحقق؟

تحققت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة من المقطع المتداول، وأظهر الفحص الفني الأولي وجود مؤشرات واضحة على أن المشهد لا يوثق واقعة حقيقية مرتبطة بالتطورات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة.

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ومن بين هذه المؤشرات أن أرقام المركبات الظاهرة في الفيديو لا تتوافق مع نمط لوحات المركبات المستخدمة في إيران، كما لا تظهر في المقطع معالم مكانية أو علامات ميدانية يمكن أن تربطه بالموقع أو الحدث الذي زعمت المنشورات أنه يوثقه. وإضافة إلى ذلك، لا تبدو الطائرة الظاهرة في المشهد مرتبطة بالطائرة التي تحدثت عنها الادعاءات المتداولة.

وقاد البحث العكسي إلى نسخة أقدم من الفيديو، منشورة يوم 16 مايو/أيار الماضي عبر حساب (MHRX Military) على فيسبوك، وقدّمها ناشرها بوصفها مشهدا عسكريا سينمائيا مولدا بالذكاء الاصطناعي، لا توثيقا ميدانيا لحادثة إسقاط طائرة.

هجمات أمريكية

وشنت الولايات المتحدة خلال ساعات الليل الماضية سلسلة ضربات على أهداف إيرانية قالت إنها جاءت "دفاعا عن النفس" على خلفية إسقاط مروحية "أباتشي"، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترمب. ولم تُعلن طهران حتى اللحظة مسؤوليتها عن حادث إسقاط المروحية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن هذه الضربات على إيران رد على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي، مضيفة أن "هذه المهمة تُعَد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر".

كيف أُسقطت المروحية؟

بعيد اتهامها من قبل ترمب بإسقاط المروحية، سارعت إيران إلى التأكيد أنها لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له المروحية الأمريكية فوق مضيق هرمز.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للجزيرة إن هناك احتمالا بوقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة بمضيق هرمز، مؤكدا أنه لم يحدث أي استهداف متعمد من إيران للمروحية الأمريكية.

أما الولايات المتحدة، فلم تنشر بعد نتائج نهائية للتحقيقات التي أجرتها بشأن الحادثة، غير أن موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن التحقيق خلص إلى أن مسيرة إيرانية اصطدمت بالمروحية الأمريكية وتسببت في تحطمها، ولكن التحقيق لم يحسم بعد إذا ما كان اصطدام المسيرة الإيرانية بالمروحية الأمريكية متعمدا أم لا.

بدورها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن مسيرة إيرانية من طراز شاهد هي التي اصطدمت بالمروحية الأمريكية.

وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن تحقيقا يجري لمعرفة إذا ما كان إطلاق نار إيراني هو السبب في سقوط مروحية أباتشي بالقرب من مضيق هرمز يوم الاثنين.

ونقل الموقع عن مسؤول آخر أن سبب الحادث قد يتضح أكثر بعد استجواب الطيارين اللذين يخضعان للعلاج، مشيرا إلى أن عملية بحث وإنقاذ واسعة استمرت ساعات للعثور على طاقم المروحية.

ماذا عن طاقم المروحية؟

أفاد الرئيس الأمريكي -في تدوينة نشرها على منصته تروث سوشيال- أن المروحية كان على متنها طياران، مؤكدا أنهما بخير ولم يصابا بأذى وتم نقلهما إلى مكان آمن.

وكان ترمب قد تطرق فجر الثلاثاء إلى هذه المسألة، مؤكدا أن الطيارَين لم يصابا بأذى، بعدما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة، تأكيدها سقوط المروحية.

كيف أُنقذ الطياران؟

أكدت القيادة المركزية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية أنقذت، في الساعة 7:33 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثامن من يونيو/حزيران، اثنين من طاقم مروحية تابعة للجيش الأمريكي من طراز أباتشي "إيه إتش-64" (AH-64) بعد سقوط مروحيتهما بالقرب من ساحل سلطنة عمان أثناء قيامهما بدورية في المياه الإقليمية.

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وأضافت أنه تم إنقاذ الجنديين بسلام في غضون ساعتين تقريبا، وأنهما يتمتعان بحالة صحية مستقرة.

وكشفت أن عمليات الإنقاذ قادتها كل من القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والفرقة 82 المحمولة جوا، وذلك بدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الخامس الأمريكي.

وبحسب مسؤول أمريكي، فإن زورقا مسيرا استخدم في عملية إنقاذ ونقل الطيارين إلى موقع تمكنت فيه مروحية أخرى من نقلهما إلى موقع آخر لم يكشف عنه.

وقال الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن هذه كانت أول عملية إنقاذ معروفة يقوم بها الجيش الأمريكي باستخدام زورق مسيّر في البحر.

وأضاف أن الزورق المسير حدد مكان الطيارَين وأحضرهما إلى الشاطئ بعد أن أمضيا نحو ساعتين في الماء.