الاحتلال يدهس فتى فلسطينيا جنوب نابلس

أصيب فتى فلسطيني دهسته سيارة عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، في بلدة عقربا جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ووقعت عملية الدهس خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة، ومنعَ الجنود في البداية الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى المصاب لإسعافه.

وفي وقت لاحق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تسلم المصاب، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما، وشرع بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية، والتي تتخللها اقتحامات واعتقالات ومواجهات مع الفلسطينيين.

كما تشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات المستوطنين على القرى والتجمعات الفلسطينية، تشمل إحراق منازل ومركبات وأراضٍ زراعية والاعتداء على المواطنين، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن 1169 فلسطينيا في الضفة الغربية، وأصابوا 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألف فلسطيني وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.