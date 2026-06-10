احتجاجات مؤيدة لفلسطين تعطل افتتاح معرض برلين للطيران والفضاء

أربكت احتجاجات مؤيدة لفلسطين، الأربعاء، انطلاق فعاليات معرض برلين الدولي للطيران والفضاء (آي إل إيه)، بعدما أغلق متظاهرون الطرق والمداخل المؤدية إلى موقع المعرض في العاصمة الألمانية، ما أدى إلى تعطّل حركة المرور وإجبار مئات الزوار وأعضاء الوفود الرسمية على الوصول سيرا على الأقدام.

وردد المحتجون شعارات بينها "فلسطين حرة"، فيما انتشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في محيط المعرض الذي يُتوقع أن يشارك فيه المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد الشهود قوله إن الشرطة تدخلت لإبعاد بعض المتظاهرين، بينما تعذر على الحافلات الوصول إلى موقع الفعالية بسبب إغلاق المداخل، الأمر الذي أثار استياء عدد من المشاركين والزوار.

وتبنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "سلميا ضد الإبادة الجماعية" تنظيم الاحتجاج، مؤكدة أنها تستهدف ما وصفته بالتعاون بين شركات المعرض والنظام الإسرائيلي.

وقالت المجموعة، في بيان عبر منصة إنستغرام، إن احتجاجها يركز على مشاركة شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية وشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، متهمة الشركتين بالضلوع في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن الشركتين تَعرضان خلال المعرض مسيّرات قتالية وأنظمة دفاع جوي، معتبرة أن مشاركتهما تمثل دعما للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

ويُعد معرض "آي إل إيه" أحد أقدم معارض الطيران في العالم، إذ تعود انطلاقته الأولى إلى عام 1909، فيما تستمر نسخة هذا العام بين 10 و14 يونيو/حزيران، بمشاركة أكثر من 750 عارضا من 37 دولة.

ويستعرض المعرض أحدث الابتكارات في مجالات الطيران والفضاء والصناعات الدفاعية، إلى جانب تنظيم منتديات سياسية وعروض جوية تشارك فيها طائرات مدنية وعسكرية.

وتأتي دورة هذا العام وسط تحديات تواجه الصناعات الدفاعية الأوروبية، بعد تعثر مشروع مشترك لتطوير طائرة مقاتلة فرنسية ألمانية، في مؤشر على الصعوبات التي تعترض مساعي أوروبا لتعزيز قدراتها العسكرية وتوسيع صناعاتها الدفاعية.