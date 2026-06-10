أفغانستان تعلن مقتل 13 شخصا في هجمات باكستانية

أعلنت الحكومة الأفغانية، الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 14 آخرين جراء غارات جوية قالت إن الجيش الباكستاني نفذها على مناطق شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، إن الطائرات الباكستانية استهدفت مناطق في ولايات خوست وكونار وباكتيكا، مؤكدا أن الضربات طالت منازل مدنيين وأسفرت عن مقتل 11 طفلا وامرأة ورجل مسن، فضلا عن إصابة عدد من النساء والأطفال.

وأضاف مجاهد، في منشور على منصة إكس، أن القوات المسلحة الباكستانية انتهكت مجددا المجال الجوي الأفغاني وقصفت منازل مدنية، واصفا الهجمات بأنها "جريمة إنسانية وعدوان مدان".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الباكستاني أو مكتب رئيس الوزراء بشأن الضربات، غير أن إسلام آباد دأبت على التأكيد أن عملياتها داخل الأراضي الأفغانية تستهدف مسلحين متورطين في هجمات ضد باكستان، وليس مدنيين.

استهداف قوات باكستانية

وتأتي الغارات بعد ساعات من هجوم شنه مسلحون على نقطة أمنية في منطقة حسن خيل بإقليم خيبر بختونخوا المحاذي للحدود الأفغانية، ما أدى إلى مقتل 6 من عناصر قوات الأمن الباكستانية وإصابة آخرين، بحسب وزارة الداخلية الباكستانية.

وأكدت السلطات المحلية الباكستانية أن قوات الأمن قتلت 8 من المهاجمين وأحبطت محاولة للسيطرة على نقطة التفتيش.

وشدد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، خلال مشاركته في تشييع عناصر الأمن القتلى في بيشاور، على أن بلاده "ستواصل توسيع عملياتها ضد الجماعات التي تهدد الأمن والاستقرار".

وتشهد العلاقات بين كابل وإسلام آباد تصعيدا غير مسبوق منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، عقب تبادل هجمات عبر الحدود أسفر عن سقوط مئات القتلى، في وقت تتهم فيه باكستان الحكومة الأفغانية بإيواء عناصر طالبان الباكستانية، وهو ما تنفيه كابل باستمرار.

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كما تأتي التطورات الأخيرة رغم محاولات تهدئة قادتها الصين خلال الأشهر الماضية عبر محادثات استضافتها مدينة أورومتشي، انتهت بإعلان الجانبين التزامهما بخفض التصعيد والبحث عن تسوية للأزمة الحدودية المتفاقمة.