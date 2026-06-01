3 قتلى بغارة أمريكية على زورق بشرق المحيط الهادي يُشتبه في تهريبه مخدرات

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أنه نفذ غارة أخرى، أول أمس السبت، على زورق يشتبه في تهريبه مخدرات بشرق المحيط الهادي، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص في رابع هجوم هذا الأسبوع، ليرتفع إجمالي عدد قتلى هذا النوع من الغارات إلى 205 خلال 9 أشهر.

وأعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية عن الغارة بعباراتها المعتادة، قائلةً إن الزورق "كان متورطا في عمليات تهريب مخدرات" وتديره منظمة إرهابية مصنفة. لكنها لم تقدم أي دليل على ذلك.

وفي بيانها المنشور على منصة "إكس"، ذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية أن الضربة "جاءت بتوجيه من الجنرال فرانسيس ل. دونوفان، القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أمريكا اللاتينية".

وتُعد هذه الغارة الأحدث في حملة مستمرة منذ أشهر ضد زوارق يُشتبه في تهريبها للمخدرات تجوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي.

ويُظهر مقطع فيديو نشره الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي زورقا صغيرا يطفو في المحيط قبل أن يُصاب فيشتعل.

ويرفع هذا الهجوم عدد القتلى إلى 205 في سلسلة من الغارات الأمريكية التي بدأت في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي مع الإعلان عن هجمات أخرى أيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة من الأسبوع نفسه.

وأعلنت إدارة ترمب أن الولايات المتحدة في حالة نزاع مسلح مع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، متهمة إياها بالوقوف وراء تدفق المخدرات إلى المجتمعات الأمريكية.