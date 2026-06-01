مسؤول أممي: نقص التمويل يهدد حياة 64 ألف لاجئ باليمن

حذر أرمن ياديغاريان -القائم بأعمال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن– من أن تراجع تمويل العمليات الإنسانية بات يهدد حياة نحو 64 ألف لاجئ في اليمن.

جاء ذلك في مقطع مصور (فيديو) نُشر على منصة إكس مساء أمس الأحد، وأكد فيه ياديغاريان أن نحو 64 ألف لاجئ في اليمن يعيشون "أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في العالم".

وقال المسؤول الأممي إن هؤلاء اللاجئين هم "من بين الفئات الأكثر ضعفا"، محذرا من أن تراجع التمويل يضع حياتهم في خطر، إذ أصبحت الاحتياجات الإنسانية "أكثر إلحاحا" خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام الماضية.

وأوضح ياديغاريان أن المفوضية تعمل مع شركائها على الأرض لتقديم الحماية وتوفير المأوى وإنقاذ الأرواح، غير أن محدودية التمويل باتت تقيد القدرة على مستوى الاستجابة المطلوبة للاحتياجات المتصاعدة.

وشدد ياديغاريان على أن التمويل "المبكر والمرن" لهذه الاحتياجات يُعدّ أمرا بالغ الأهمية، إذ إنه يتيح للمفوضية إمكانية التحرك قبل تفاقم الأوضاع إلى مستويات يصعب احتواؤها أو إصلاحها.

وبحسب تقارير حكومية، يستضيف اليمن نحو 100 ألف لاجئ غالبيتهم من دول القرن الأفريقي، في وقت تعاني فيه البلاد من وضع إنساني معقد نتيجة سنوات من الحرب والانقسامات الداخلية.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد حذر -في أبريل/نيسان الماضي- من أن ملايين الأسر في اليمن تعاني الجوع والنزوح والأمراض، مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.