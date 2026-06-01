مسلحو الهجري يمنعون طلاب السويداء من إجراء امتحاناتهم بدمشق

أعلنت السلطات السورية -مساء أمس الأحد- قيام "مجموعات خارجة عن القانون" -في إشارة إلى عناصر "الحرس الوطني" التابع للزعيم الروحي الدرزي حكمت الهجري– بمنع طلاب المدارس في محافظة السويداء جنوبي البلاد من التوجه إلى محافظتيْ دمشق وريفها لإجراء الامتحانات.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية عن مصدر أمني أن تلك المجموعات في مدينة السويداء تمنع الطلاب من مغادرة المدينة لإجراء الامتحانات في دمشق وريفها.

وأوضحت الإخبارية أن مجموعات "الحرس الوطني" قابلت التسهيلات الحكومية بتصعيد ميداني، مشيرة إلى تداول ناشطين بيانا صادرا عن تلك المجموعات، تعلن فيه قطع طريق السويداء-دمشق بشكل كامل، ومنع خروج طلاب الشهادتين باتجاه العاصمة تحت ذريعة "الاعتبارات الإنسانية والأمنية والخوف على سلامة الطلاب".

ونقلت عن مصادر محلية قيام عناصر حاجز أم الزيتون التابع لعناصر "الحرس الوطني" بإنزال الطلاب القادمين من السويداء قسراً وإعادتهم إلى المحافظة، وتزامن هذا المنع مع ضخّ شائعات مكثفة في الأوساط المحلية تفيد بأن طريق السويداء-دمشق مستهدف بعمليات قنص، بهدف ترهيب الأهالي وبث الرعب في نفوس الطلاب لمنعهم من التوجه لإجراء امتحاناتهم.

نفي رسمي

ونفى مدير العلاقات الإعلامية في السويداء قتيبة عزام صحة الشائعات المتداولة بشأن أمن طريق السويداء-دمشق، مؤكداً أن الحركة على الطريق طبيعية تماماً ولا يوجد أي خطر أمني يُذكر.

وكشف عزام للإخبارية أن الحافلات المخصصة لنقل الطلاب تصل إلى حاجز المتونة وهي "فارغة تماماً"، وذلك نتيجة قيام عناصر "الحرس الوطني" التابعة لحكمت الهجري باعتراض طريق الطلاب وإنزالهم عند حاجز أم الزيتون لإجبارهم على العودة.

وأوضح محافظ السويداء مصطفى البكور -يوم الخميس 28 مايو/أيار المنصرم- تكفُّل المحافظة الكامل بنقل الطلاب ذهاباً وإياباً على نفقتها، وتحت إشرافها المباشر لضمان سلامتهم.

وقال البكور -في بيان نشرته محافظة السويداء- مخاطبا الطلاب: "نظراً لتعذّر إجراء الامتحانات داخل المحافظة في ظل الظروف الراهنة، أكملنا التنسيق مع وزارة التربية والجهات المعنية كافة لضمان مشاركتكم في المراكز المحددة".

وأصدرت وزارة التربية والتعليم -في 14 مايو/أيار- قراراً يقضي بنقل مراكز امتحانات شهادتيْ التعليم الأساسي والثانوية العامة بجميع فروعها لدورة عام 2026 لأبناء محافظة السويداء إلى محافظتيْ دمشق وريفها.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي (التاسع) في 4 يونيو/حزيران الجاري وتستمر حتى 24 منه، وتليها امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) -بجميع فروعها- في 6 يونيو/حزيران، على أن تنتهي تباعا بين 25 يونيو/حزيران و2 يوليو/تموز المقبل، ويتقدم إليها هذا العام أكثر من 832 ألف طالب وطالبة من مختلف الفروع.‏

وتشهد السويداء اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ يوليو/تموز 2025، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز خلّفت مئات القتلى والجرحى.

لكن مجموعات تابعة للهجري خرقته مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، بينما التزمت الحكومة بالاتفاق، وسهلت عمليات إجلاء الراغبين ودخول المساعدات الإنسانية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في سوريا، بينما تصر مجموعات مسلحة على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أعلنت دمشق أنها لن تسمح به مؤكدة عزمها بسط سيطرتها على كامل الأراضي.