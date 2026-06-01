قنبلة من الحرب العالمية الثانية توقع قتلى ومفقودين بإندونيسيا

أعلنت الشرطة في إندونيسيا مقتل وإصابة 24 شخصا وفقدان 3 آخرين إثر انفجار قنبلة يُشتبه بأنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية تحت منزل شرقي البلاد.

ووفقا للقطات نشرتها وسائل إعلام محلية، تسبب الانفجار الذي وقع بعد ظهر الأحد في إقليم بابوا في شرق البلاد، الذي يشهد حركة تمرد، بكُرة من اللهب تلتها سحابة دخان كثيفة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص فيما تلقى 19 آخرون علاجات من إصابات طفيفة.

وأشار إلى أن 9 بيوت دُمرت ولا يزال هناك 3 أشخاص في عداد المفقودين، موضحا أن السلطات ستقدم تحديثات إضافية بمجرد اكتمال عمليات البحث.

ولفت إلى أنه يُشتبه في أن يكون مصدر الانفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وكانت إندونيسيا ساحة معارك رئيسية خلال الحرب العالمية الثانية بين اليابان وقوات الحلفاء.