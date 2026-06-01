مصدر للجزيرة: قطر دخلت على خط الوساطة للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار بلبنان

كشف مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة أن الدوحة دخلت على خط الوساطة منذ أمس الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

وأوضح المصدر أن قطر بادرت للتواصل مع الجانب الأمريكي للدفع نحو خفض التصعيد في جنوب لبنان.

وجددت قطر اتصالاتها اليوم الاثنين في ضوء الإنذارات الإسرائيلية لقصف الضاحية الجنوبية، بهدف وقف الضربة.

وأشار المصدر إلى أن واشنطن أبلغت الجانب القطري بعد اتصال ترمب بنتنياهو بإلغاء تنفيذ الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، تجميد الهجوم الإسرائيلي على بيروت عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتصال آخر مع حزب الله اللبناني عبر "ممثلين رفيعي المستوى"، حسب قوله.