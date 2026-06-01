الرئيس اللبناني: نواجه عدوانا إسرائيليا شرسا وماضون نحو استعادة الدولة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تواجه "عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا"، مشددا على أن لبنان يمضي، رغم التحديات، "بخطى مثقلة ولكن ثابتة" نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وقال عون، في كلمة ألقاها في الذكرى التاسعة والثلاثين لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رشيد كرامي، إن المرحلة الراهنة تُبرز الحاجة إلى رجالات دولة يضعون مصلحة الوطن فوق الاعتبارات الشخصية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وأضاف أن ذكرى اغتيال كرامي "تستحضر نموذجا فريدا من القيادات الوطنية"، مشيرا إلى أن يد الغدر اغتالته قبل تسعة وثلاثين عاما، بعدما كرّس حياته لخدمة الدولة اللبنانية.

وأكد عون أن لبنان يفتقد اليوم "لأصوات ترتفع فوق الضجيج وتعمل على جمع الصف لا تمزيقه".

وشدد على أن إرث كرامي لا يزال حاضرا في الوجدان الوطني، باعتباره رمزا لفكرة لبنان الواحد الموحد، القائم على تجاوز الانقسامات الطائفية والحسابات الضيقة، ومؤمنا بأن الدولة ومؤسساتها تشكلان الضمانة الوحيدة لصون الكيان والعيش المشترك.

وأشار إلى أن كرامي جسّد نموذج القيادة الوطنية التي لم تتأثر برياح الفتنة أو تنجر إلى الانقسامات، بل تمسكت بوحدة لبنان أرضا وشعباً، ورفضت تجزئته إلى كيانات متناحرة.

وجدد الرئيس اللبناني التزامه بالمضي في مسار إنهاء معاناة اللبنانيين، ولا سيما في الجنوب، والعمل على وضع حد لمعاناتهم، مؤكدا أن جهود إعادة بناء الدولة وتحقيق الإصلاح وترسيخ العدالة ستستمر دون تراجع أو مساومة.