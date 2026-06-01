صفارات الإنذار تكشف تصاعد هجمات حزب الله بشمال إسرائيل

كشفت بيانات تطبيق الإنذار الإسرائيلي "تسيفا أدوم" وخرائطه عن استحواذ الإنذارات الناتجة عن إطلاق حزب الله للصواريخ والمسيرات خلال اليومين الماضيين على نسبة 22.5% من إجمالي 531 صافرة إنذار دوت منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في 16 أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب تحليل البيانات الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة، شهد يوما 30 و31 مايو/أيار الماضي النسبة الأكبر من التصعيد، حيث دوت صافرات الإنذار 120 مرة، وتركزت جميعها في المستوطنات الإسرائيلية بشمال فلسطين المحتلة.

وتصدرت الإنذارات الناتجة عن هجوم الصواريخ العدد الأكبر مسجلة 64 إنذارا، في حين سجلت الإنذارات الناتجة عن هجوم المسيرات 56 إنذارا، في مؤشر يعكس استخدام حزب الله ترسانة متنوعة خلال قصف الشمال.

وتصدرت منطقة خط المواجهة في الشمال، بالتزامن مع هجمات حزب الله، قائمة المناطق التي تعرضت للإنذارات على وجه الحصر، حيث جاءت مدن ومستوطنات مسغاف عام وحنيتا وشلومي ومرغليوت في صدارة قائمة الإنذارات، وهي مناطق تقع على الشريط الحدودي مع الجنوب اللبناني.

عشرات الصواريخ في يومين

وسبق أن ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق 30 صاروخا على شمال إسرائيل خلال اليومين الماضيين، ووسع النطاق ليشمل صفد ونهاريا وكرمئيل وميرون، وهو ما يتطابق مع بيانات الإنذارات.

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق صفارات الإنذار في صفد للمرة الأولى منذ شهر ونصف، وطالب الجيش الإسرائيليين بالالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية في هذه المرحلة.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي، بأن إسرائيل لن تتمكن من وقف هجمات المسيرات والصواريخ حتى وإن احتل الجيش جنوب لبنان بالكامل.

وفي صباح اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إصدار توجيهات للجيش بتنفيذ ضربات تستهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين خلال مواجهات في جنوب لبنان.