شاهد: مسيّرات "أبابيل" تنقض على جنود وآلية إسرائيلية جنوبي لبنان

بث حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، مشاهد قال إنها توثق استهدافا مباشرا لجنود إسرائيليين وآلية عسكرية في محيط قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان.

وأوضح الحزب -في الفيديو- أن عملية الاستهداف وقعت في 31 مايو/أيار الماضي، واستهدفت نقطة تموضع جنود الاحتلال وآلية من طراز "هامفي" بمسيّرتين من نوع "أبابيل" الانقضاضية.

وأظهرت المشاهد تحليق المسيّرة الأولى قبل انقضاضها على نقطة التجمع الإسرائيلية، حيث ظهر في إحدى اللقطات جندي يهرع هاربا، فضلا عن آثار الاستهداف بـ"المحلّقة الأولى" كما ورد في الفيديو.

وكذلك، وثقت مشاهد حزب الله لحظة استهداف آلية عسكرية بصورة مباشرة.

وصباح أمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي إحكام سيطرته على قلعة الشقيف الإستراتيجية، الواقعة على مرتفع حاكم يشرف على نهر الليطاني ووادي السلوقي، في خطوة تعكس تحولا ميدانيا في مسار العمليات جنوب لبنان.

وخلال الفترة الأخيرة، كثف حزب الله نشر مشاهد مصورة لعمليات قال إنها تستهدف مواقع وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان، باستخدام صواريخ موجهة ومسيّرات انقضاضية.

ويؤكد الحزب -في بيانات متتالية- أن عملياته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه" مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على مناطق جنوبية، بينما يعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات ضد مواقع يقول إنها تابعة للحزب داخل الأراضي اللبنانية.

وتستمر إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، الساري منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والذي أعلنت واشنطن -راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب- مؤخرا تمديده 45 يوما إضافيا حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.