"صفعة بوجه اليهود".. زهران ممداني يقاطع "مسيرة إسرائيل" دعما لفلسطين

تغيب عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، عن المسيرة السنوية التي أقيمت أمس الأحد في المدينة الأمريكية "تكريما لإسرائيل"، مخالفا بذلك تقليدا سياسيا راسخا منذ عقود، وذلك دعما منه للحقوق الفلسطينية.

ورغم اختلاف مسمياتها عبر السنين، فطالما كانت مسيرة "يوم إسرائيل" حدثا لا غنى عنه لرؤساء البلديات والمحافظين وغيرهم من القادة السياسيين، الذين يتوقون لكسب تأييد حشود المحتفلين الذين يلوّحون بالأعلام ويتجمعون في الجادة الخامسة للاحتفال بذكرى قيام دولة إسرائيل عام 1948.

لكنّ الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لممداني. فقبل أسبوعين، نشر مكتبه مقطع فيديو يخلد ذكرى النكبة، وقال ممداني في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي: "لقد صرحت خلال حملتي الانتخابية بأنني لن أحضر العرض، وقد أوضحت موقفي من الحكومة الإسرائيلية بشكل جلي"، لكنه وعد أيضا بتوفير انتشار أمني مكثف لضمان سير العرض "بسلاسة وسلام".

وقد حضرت مفوضة شرطة المدينة، جيسيكا تيش، وهي يهودية، العرض. وقالت يوم الخميس، وهي تقف إلى جانب ممداني في مقر الشرطة: "قرار رئيس البلدية عدم المشاركة في المسيرة، وقراري المشاركة بكل فخر".

وأثار غياب ممداني، الذي كان متوقعا منذ فترة طويلة، غضبا جديدا لدى معارضيه الذين يرون في انتقاده للحكومة الإسرائيلية معاداة للسامية.

ووصف الحاخام مارك شناير، كبير حاخامات كنيس هامبتون في لونغ آيلاند ورئيس "مؤسسة التفاهم العرقي"، التي تدعو إلى تحسين العلاقات بين اليهود والمسلمين، قرار ممداني بعدم حضور العرض بأنه "صفعة في وجه جميع اليهود في نيويورك".

كما انتقد شناير بشدة فيديو ممداني عن النكبة، واصفا إياه بـ"الدعاية"، مرددا مخاوف قادة يهود آخرين قالوا إنه أغفل سياق تهجير اليهود خلال تلك الفترة.

اعتراف وحنين

ويتضمن الفيديو، الذي بدا أنه أول اعتراف من نوعه من عمدة مدينة نيويورك، قصة امرأة هُجِّرت في التاسعة من عمرها، مع نصوص تتحدث عن النكبة، حيث وصفت شعورها بالحنين إلى الوطن قائلة "إن تلال فلسطين الناعمة هي التي أثرت بي حقا". وقالت المرأة، إينيا بوشناق "عشت في أماكن مختلفة، وكنت دائما غريبة".

وأثار الفيديو غضب مؤيدي إسرائيل، قائلين إنه كان ينبغي أن يشير إلى التهجير الجماعي لليهود من الدول ذات الأغلبية المسلمة، أو إلى دور المذبحة الجماعية لليهود في المحرقة في السعي لإقامة دولة يهودية.

لطالما كان رؤساء بلديات مدينة نيويورك، التي تضم أكبر جالية يهودية في أمريكا، من أبرز الداعمين لإسرائيل، وكثيرا ما يزورونها.

بيد أن الدعم لإسرائيل بين الأمريكيين قد تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه تسارع وسط الاحتجاجات على الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وظل ممداني، أول رئيس بلدية مسلم للمدينة، ثابتا في دعمه للقضية الفلسطينية. وسبق أن صرح بأنه يؤمن بحق إسرائيل في الوجود، ولكنْ ليس كنظام هرمي يفضل المواطنين اليهود. وفي الوقت نفسه، تعهد بحماية اليهود في نيويورك، وسلط الضوء على جهود مكتب مكافحة معاداة السامية في المدينة.