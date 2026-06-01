حزب الله يوافق على الالتزام بوقف إطلاق النار شرط التزام إسرائيل

قال مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني للجزيرة إن رئيس البرلمان نبيه بري أبلغ الرئيس جوزيف عون والسفير الأمريكي التزام حزب الله بوقف شامل ومتبادل لإطلاق النار شرط التزام إسرائيل بذلك.

وأوضح المصدر أن بري أكد أنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار إذا التزمت إسرائيل، مؤكدا أن الرد الإسرائيلي على مقترح وقف النار جاء من خلال التصعيد والاعتداءات، وهو ما عزز قناعة لدى الجانب اللبناني بأن إسرائيل لا تريد وقفا شاملا لإطلاق النار.

يأتي ذلك مع تصاعد الخروقات العسكرية الإسرائيلية جنوب لبنان، وفي أعقاب تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بقصف أهداف تابعة لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جانبه، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن علي حمدان كبير مستشاري رئيس البرلمان اللبناني قوله إن رئيس البرلمان اللبناني اقترح وقفا لإطلاق النار برا وجوا وبحرا، على أن تلتزم إسرائيل أيضا بوقف إطلاق النار ووقف هدم المنازل جنوب لبنان.

وأضاف حمدان لموقع "أكسيوس" أن نبيه بري يمتلك قناة تواصل مع حزب الله تتيح له تبادل الرسائل مع الأمين العام للحزب نعيم قاسم الموجود في مكان سري، معربا عن ثقته في التزام الحزب بوقف شامل لإطلاق النار.

وأكد حمدان أن إدارة ترمب اقترحت خلال عطلة نهاية الأسبوع وقفا جزئيا لإطلاق النار، يقضي بأن يوقف حزب الله هجماته على شمال إسرائيل مقابل التزام إسرائيل بعدم استهداف بيروت.

وكان رد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وفق ما نقله الموقع عن حمدان، بالتأكيد على ضرورة التوجه نحو وقف كامل لإطلاق النار، رافضا الاكتفاء بوقف جزئي للعمليات.

لكنّ الموقع نقل عن مصدر مطلع قوله إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا بري أنهم لا يعتقدون أن نتنياهو سيوافق على مقترحه.

وكانت الولايات المتحدة قد حثّت إسرائيل طوال الأسابيع الماضية على عدم استهداف بيروت في إطار جهود أوسع لخفض التصعيد، غير أن مسؤولا أمريكيا استبعد أن تخفّض إسرائيل هجماتها.

وفي السياق، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بيانا مشتركا هددا فيه بقصف أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

في المقابل، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، تحذيرا عبر منصة "إكس"، من عواقب استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وبعد وقت قصير من تصريح عراقجي، نقلت وكالة "تسنيم" عن مسؤولين إيرانيين تأكيدهم أنه لن تُجرى أي محادثات مع الولايات المتحدة ما لم توقف إسرائيل هجماتها في لبنان.

وأفادت الوكالة الإيرانية شبه الرسمية بأن فريق التفاوض الإيراني علّق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء احتجاجا على العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان.