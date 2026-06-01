تحذيرات حقوقية وإدانة فلسطينية لإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب أريحا

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، مقطعا مصورا يظهر بدء مستوطنين إسرائيليين أعمال تجريف لتأسيس بؤرة استيطانية جديدة قرب قرية العوجا شمالي مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه الخطوة وسط إدانات فلسطينية واسعة وتحذيرات حقوقية من تداعيات إنشائها على الوجود الفلسطيني في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المشرف العام لمنظمة "البيدر" الحقوقية حسن مليحات أن أعدادا كبيرة من المستوطنين أحضروا معدات وبدؤوا أعمال تجريف تهدف إلى فرض واقع استعماري جديد على الأرض.

وأشار مليحات إلى وجود 7 بؤر استعمارية رعوية في العوجا، مؤكدا أنها من أبرز الأدوات المستخدمة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية والتضييق على المواطنين، بما يهدد وجودهم واستمرارهم في مناطق الأغوار.

ويرتبط اسم قرية شلال العوجا بنبع مياه تاريخي يقع في ذات المنطقة المصنفة على أنها محمية طبيعية، وهو نبع العوجا الذي جلب السكان البدو الفلسطينيين تاريخيا للإقامة هناك.

وتواجه المنطقة منذ سنوات اعتداءات من المستوطنين وأخطار الاستيلاء عليها نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تطويق المنطقة وتكريس سياسات الضم والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين.

حماس: فرض وقائع بالقوة

وقد أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي -في بيان صحفي نشر عبر حساب الحركة على منصة تليغرام– أن إقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة قرب بلدة العوجا يمثل تصعيدا في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة بشكل خطير، وجزءا من مساعي سلطات الاحتلال لفرض وقائع جديدة بالقوة على الأرض في تحد واضح لكل التحذيرات والانتقادات الدولية.

وشدد مرداوي على أن هذه السياسات والإجراءات الاستيطانية لن تغير من هوية الأرض الفلسطينية ولن تمنح الاحتلال أي شرعية، بل ستزيد من حالة الغضب الشعبي وتعزز تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه الوطنية.

ودعا القيادي في حماس الفلسطينيين إلى تعزيز الوجود في المناطق المستهدفة بالاستيطان، مطالبا المؤسسات الدولية والحقوقية باتخاذ خطوات لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الاستيطانية المتواصلة.

وتشهد الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة توسعا متسارعا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وسط انتقادات فلسطينية ودولية متكررة، إذ تعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.