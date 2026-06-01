انفجاران بسفينة شحن في مياه الخليج قبالة العراق

تعرّضت سفينة شحن في مياه الخليج، اليوم الاثنين، لانفجارين أحدهما نتيجة هجوم بطائرات مسيّرة، على بعد 40 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة أم قصر العراقية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين عراقيين.

وقال أحد أفراد الدورية البحرية العراقية لرويترز: "بينما كنا نقوم بتقييم ⁠الأضرار الناجمة عن الانفجار الأول، سمعنا ⁠صوت طائرة مسيرة تحوم ⁠في الأعلى، أعقبه انفجار قوي تسبب في اندلاع حريق بالسفينة".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تتوفر معلومات عن هوية السفينة.

مقذوف مجهول المصدر

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة تعرضت لإصابة مباشرة في جانبها الأيمن بواسطة مقذوف مجهول المصدر، مما أسفر عن حدوث انفجار كبير على متنها.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الهيئة عدم رصد أي تأثير بيئي فوري جراء الانفجار، لم ترد على الفور معلومات دقيقة بشأن طبيعة المقذوف المستخدم، أو حجم الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة، أو ما إذا كان الحادث قد أسفر عن وقوع إصابات بشرية.

وأشارت المنظمة البحرية إلى أن التحقيقات جارية من قِبل السلطات المعنية للكشف عن ملابسات الحادث.

ويأتي هذا الهجوم الأحدث في سياق موجة من التوترات الأمنية المتصاعدة التي تشهدها الممرات المائية الحيوية في المنطقة، إذ كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة البحرية عن تسجيل 52 بلاغا تتعلق بحوادث أمنية متنوعة طالت الملاحة التجارية خلال الأشهر الثلاثة الماضية في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

ووفقا للبيانات التفصيلية، فقد جرى تسجيل 28 بلاغا عن تعرّض سفن تجارية لضربات مباشرة بواسطة مقذوفات مجهولة، أو طائرات مسيرة، أو زوارق هجومية.

كما رصدت الهيئة 22 بلاغا آخر تندرج تحت بند "الأنشطة المشبوهة"، وشملت هذه الأنشطة حالات اقتراب لزوارق مشتبه بها من السفن المارة، أو تلقي طواقم السفن نداءات لاسلكية من جهات غير معلومة تأمرها بتغيير مساراتها البحرية دون وجود أي تنسيق رسمي مسبق، بينما جرى تسجيل بلاغين اثنين عن محاولات أو عمليات احتجاز واختطاف فعلي.

إعلان

وتركّزت جميع هذه البلاغات داخل المناطق الإستراتيجية الثلاث: الخليج العربي، ومضيق هرمز، وخليج عُمان، إذ تم توثيق حوادث في مناطق عدة قبالة سواحل مسقط، ودبي، والفجيرة، بالإضافة إلى مدينة سيريك الإيرانية، مما يعكس حجم تصاعد المخاطر الأمنية وحالة عدم الاستقرار الملاحي جراء الحرب، والتي دفعت كبرى شركات الشحن العالمية إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة.