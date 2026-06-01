الدفاعات الجوية بالكويت تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة

قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية تصدت فجرا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعت رئاسة الأركان المواطنين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي، إن صفارات الإنذار فُعِّلت 3 مرات بالتزامن مع أصوات انفجارات عائدة لتعامل منظومة الدفاع الجوية مع أهداف جوية معادية.

وبيّن أن الاختراق جاء فجر اليوم قبيل الساعة السادسة بقليل، مشيرا إلى أن 3 انفجارات سُمِعت فيما لم يبين الجيش ماهية الأهداف المعادية والجهة التي انطلقت منها.

ولفت إلى أنه يُتوقع أن يكون هناك بيان قادم من الجهات المعنية في الكويت.

والخميس الماضي أعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، فيما أعربت وزارة الخارجية الكويتية حينها عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي وصفتها بالتصعيد الخطير.

وأكدت الوزارة أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.

وتشهد الكويت بين الحين والآخر منذ أكثر من 3 أشهر هجمات بالطائرات المسيرة قادمة من إيران وأخرى من جماعات موالية لها في العراق وسط تنديد خليجي وعربي ودولي، فيما تقول طهران إنها تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة.