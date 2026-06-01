تعرّف على مواصفات الجيل الجديد من المدرعة التركية "خضر"

تسلمت وزارة الدفاع التركية الدفعة الأولى من المدرعات المحدثة باسم "خضر" (HIZIR 4X4) المقاومة للألغام والمحمية من الكمائن.

وجرى استكمال تسليم الجيل الجديد من المدرعات -التي طُوّرت بما يتماشى مع احتياجات القوات المسلحة التركية- ضمن صفقة شراء أبرمتها وزارة الدفاع التركية.

وهذه المدرعة من إنتاج شركة "كاتمر جيلر"، وهي إحدى الشركات الرائدة في صناعة المركبات البرية المدرعة ضمن قطاع الصناعات الدفاعية التركية.

وقالت الشركة -في بيان لها- إن المدرعة المطوّرة صُممت وفق معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتتميز بهيكل مكوّن من ثلاثة أبواب وقدرة استيعابية تصل إلى خمسة أفراد للطاقم، وهو ما يتوافق مع المتطلبات العملياتية الحديثة.

ويتميز الجيل الجديد من خضر بمحرك بقوة 400 حصان، وقدرة على تسلق المنحدرات الحادة بنسبة تصل إلى 70%، إضافة إلى مستوى عالٍ من الحماية البالستية والحماية ضد الألغام، وناقل حركة أوتوماتيكي بالكامل، مع قدرة عالية على المناورة وتجربة قيادة أكثر سلاسة وراحة.

وأعلنت الشركة استمرار عمليات الإنتاج، مؤكدة أنه سيتم استكمال بقية عمليات التسليم المدرجة ضمن المشروع بحلول نهاية العام الجاري.

وأعرب فرقان كاتمرجي نائب الرئيس التنفيذي للشركة -في تصريح لوكالة الأناضول- عن فخره بإتمام الدفعة الأولى من تسليم مدرعات "خضر" من الجيل الجديد، التي تلبي المتطلبات العملياتية الحديثة للقوات المسلحة التركية.

وأوضح أن المدرعة "خضر 4×4" -التي جرى تحديثها لتلائم أقسى الظروف الجغرافية والمناخية وفق المعايير العسكرية لحلف الناتو الذي تعد تركيا عضوا فيه- ستعزز قدرات الجنود الأتراك في الميدان، بفضل مستوياتها العالية من حيث الحماية البالستية والحماية ضد الألغام.

وأشار إلى أن هذه النسخة الجديدة -التي دُمجت فيها أنظمة فرعية مطوّرة ضمن منظومة الإنتاج المحلية- تعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه القدرات الهندسية للشركة.

وكانت تركيا كشفت عن المدرعة الحربية "خضر" لأول مرة عام 2016 بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، وتلقّت طلبات شراء لها من القارة الأفريقية.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، فإن أول عقود التصدير لـ"خضر" وُقِّعت في يوليو/تموز 2019 بقيمة 20.7 مليون دولار.