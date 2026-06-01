الاحتلال يقتحم جامعة القدس ويحقق مع طلبتها

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة المحتلة، وأرهب الطلبة والعاملين فيها.

وقالت محافظة القدس -في بيان- إن عددا من الآليات العسكرية توغلت إلى حرم الجامعة، حيث ترجل الجنود المدججون بالسلاح وأوقفوا عددا من الطلبة وأجروا تحقيقات ميدانية معهم قبل أن ينسحبوا من المكان، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

وفي القدس أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء أمس، سيدة فلسطينية عند المدخل الشرقي لبلدة العيسوية وصادرت مركبتها، كما اعتقلت 4 شبان عند حاجز الزعيم شمال المدينة، وشددت من إجراءاتها العسكرية على بلدة حزما شمال المدينة، ونصبت العديد من الحواجز العسكرية.

واقع جديد

وفي سياق آخر، حذّر المتحدث باسم محافظة القدس، معروف الرفاعي -في بيان- من تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، معتبرا -خلال مقابلة على قناة الجزيرة مباشر- أن رفع الأعلام الإسرائيلية في الأقصى وتوسيع الاقتحامات يأتيان في إطار فرض واقع جديد في القدس وتقويض صلاحيات الأوقاف الإسلامية.

وكان مئات المستوطنين المتطرفين قد اقتحموا المسجد الأقصى يوم أمس من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات ووصلوا إلى منطقة قبة الصخرة ورفعوا الأعلام الإسرائيلية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، كما رددوا النشيد الرسمي الإسرائيلي.