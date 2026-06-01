أول تراجع منذ عقد.. آلاف العقول التقنية تغادر إسرائيل

إسرائيل تشهد موجة هجرة غير مسبوقة منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 (غيتي)
Published On 1/6/2026

كشف تقرير حديث صادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية عن أول تراجع منذ أكثر من عقد في أعداد موظفي البحث والتطوير، بالتزامن مع تصاعد لافت في وتيرة هجرة الكفاءات إلى الخارج.

وبحسب التقرير، الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، بلغت صادرات القطاع التكنولوجي نحو 85 مليار دولار، ووصلت قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج إلى 84 مليار دولار.

ورغم هذه المؤشرات القوية، رصد التقرير تحولات هيكلية مقلقة، أبرزها تسارع انتقال الأنشطة التكنولوجية إلى خارج إسرائيل، بما يشمل نقل مراكز الإدارة العليا، ووظائف البحث والتطوير، إلى الولايات المتحدة وأوروبا الشرقية، إلى جانب ارتفاع طلبات الانتقال للعمل في الخارج.

وأظهرت البيانات أن 62% فقط من موظفي شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الخاصة يعملون داخل البلاد حتى مارس/آذار 2026، مقارنة بـ69% في عام 2019، في حين تتنامى أهمية الولايات المتحدة بوصفها مركزا رئيسيا لعمليات هذه الشركات.

خروج الأنشطة التكنولوجية

وفي تطور لافت، تراجعت نسبة كبار التنفيذيين المقيمين داخل إسرائيل بنحو 9.6%، مقابل نمو ملحوظ في أعدادهم في الولايات المتحدة، في مؤشر على انتقال تدريجي لمراكز صنع القرار إلى الخارج.

وللمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، انخفض عدد موظفي البحث والتطوير بنحو 3500 موظف، لتتراجع حصتهم من إجمالي العاملين في القطاع من 51% إلى 49%.

وفي هذا السياق، حذر الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار من أن استمرار انتقال رؤوس الأموال والكفاءات والأنشطة التكنولوجية إلى الخارج قد يؤدي تدريجيا إلى تآكل الميزة التنافسية لإسرائيل في قطاع التكنولوجيا.

يُذكر أنه منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد إسرائيل موجة هجرة لافتة، ترافقها ظاهرة أكثر خطورة تتمثل في تسارع هجرة الكفاءات، ولا سيما من الأطباء والباحثين والأكاديميين والعاملين في القطاعات الطبية والتكنولوجية.

المصدر: يديعوت أحرونوت

