البحرين تعلن اعتقال 41 من عناصر تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين اليوم السبت الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر "ولاية الفقيه"، واعتقال 41 شخصا من أعضاء "التنظيم الرئيسي".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الأجهزة الأمنية كشفت عن التنظيم بعد تحريات وتقارير أمنية وتحقيقات سابقة بمعرفة النيابة العامة "في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر"، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين.

وأوضح بيان وزارة الداخلية أنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والتحري "لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون".

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أكد أواخر أبريل/نيسان الماضي أن ما تعرضت له المملكة من "عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها كشف زيف من باعوا ضمائرهم للعدو".

وأوضح الملك حمد بن عيسى آل خليفة أنه بينما كانت القوات المسلحة على أهبة الاستعداد، "انبرى نفر قليل باعوا ضمائرهم للعدو، فمدّوا يد التعاون مع من استباح سيادة الوطن في خيانة ما بعدها خيانة".

واعتبر العاهل البحريني أن التعاون مع من استباح سيادة البحرين يُعدّ "جريمة لا تُغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب".

وأشار إلى أن الرأي العام يقف اليوم "صفا واحدا وكلمة واحدة"، مطالبا "بإبعاد كل من تعاون مع العدوان الآثم"، ولافتا إلى أن الجنسية البحرينية "ليست ورقة تُمنح"، بل هي "عهد وميثاق، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده".

وقبل يومين من تصريحات الملك حمد بن عيسى قضت المحكمة الكبرى الجنائية في العاصمة البحرينية المنامة بالسجن المؤبد بحق 5 متهمين (أفغانيَين و3 بحرينيين) في قضيتين منفصلتين بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية داخل البحرين، مع براءة متهم بحريني سادس، وإبعاد المتهمين الأجنبيين عن البلاد بعد قضاء العقوبة.

كما أصدرت المحكمة -وفق وكالة أنباء البحرين- أحكاما بالسجن بحق 24 متهما لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، في 22 قضية متعلقة بتأييد الاعتداءات الإيرانية على البحرين، في حين قضت المحكمة بحبس متهم واحد لمدة سنة مع تغريمه، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وفي اليوم السابق من الأحكام أعلنت البحرين إسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصا، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، على خلفية اتهامات بالتعاطف مع "الأعمال العدائية الإيرانية" أو التخابر مع جهات خارجية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن القرار جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الصادرة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة من ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في إطار الجهود الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، وما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، كما استهدفت الهجمات الإيرانية على دول الخليج بنى تحتية مدنية وأخرى للطاقة وخلّفت أضرارا جسيمة.