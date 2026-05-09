قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحثا خلاله الأوضاع بالمنطقة وجهود خفض التصعيد.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس وزراء قطر خلال الحديث مع وزير الخارجية المصري ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية لمعالجة الأزمة في المنطقة بما يفتح المجال أمام معالجة جذورها عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.