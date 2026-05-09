طائرات الوقود الأمريكية تخنق مطار بن غوريون.. ما كشفته البيانات

أظهرت بيانات ملاحية رصدتها منصة "فلايت رادار" تصدر طائرات التزود بالوقود التابعة للقوات الجوية الأمريكية قائمة الطائرات الظاهرة على أرضية مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

وأظهر تحليل البيانات في آخر رصد حتى هذه الساعة وجود 46 طائرة تزود بالوقود تابعة للقوات الأمريكية على أرضية المطار الإسرائيلي من أصل 142 طائرة سجلت ظهورها.

وفي هذه الأثناء، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مطار بن غوريون يشهد أزمة مواقف بسبب طائرات التزود بالوقود الأمريكية، وأضافت أن طائرات تابعة لشركة "إل عال" باتت تقف على المسار الملاصق لمدرج الإقلاع.

وبحسب تحليل البيانات الملاحية الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة، شكلت طائرات التزود بالوقود الأمريكية نحو 32.4% من إجمالي العينة المرصودة داخل المطار، حيث تقدمت على فئة "مالك خاص" التي ظهرت بواقع 36 طائرة، وعلى شركة "إل عال" الإسرائيلية التي ظهرت بواقع 26 طائرة.

وتظهر المقارنة أن عدد طائرات التزود بالوقود الأمريكية الظاهرة على أرض المطار يزيد بواقع 20 طائرة على عدد طائرات "إل عال"، وهو مؤشر يعزز الرواية الإسرائيلية عن ضغط غير معتاد على مساحات الوقوف داخل بن غوريون.

ولا تعني بيانات "فلايت رادار" أنها تحصي كل الطائرات الموجودة داخل المطار بصفة مطلقة، إذ تعتمد على الطائرات الظاهرة في بيانات التتبع وقت الرصد، لكنها تقدم إشارة واضحة على أن طائرات التزود بالوقود الأمريكية باتت الكتلة الأكبر ضمن العينة المرصودة على أرضية بن غوريون.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية في مارس/آذار الماضي، حيث أوضحت فيه أن شركات الطيران الإسرائيلية تعمل في بن غوريون وفق نموذج طوارئ يهدف إلى تقليل زمن بقاء الطائرات على الأرض، بسبب غياب التحصين الكافي للطائرات.

ونقل التقرير عن مسؤول في شركة "إل عال" قوله إن سلاح الجو الأمريكي هو الجهة الأنشط في المطار في الوقت الراهن، وإنه يمكن رؤية طائرات التزود بالوقود الأمريكية في أثناء إقلاعها وهبوطها من بن غوريون.

وبحسب التقرير نفسه، قيدت سلطة الطيران المدني معدل الهبوط في بن غوريون ليكون في حدود طائرتين في الساعة، بينما تعمل شركة "إل عال" على تقليص زمن خدمة الطائرة على الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم مطار بن غوريون منذ بداية الحرب في تحشيد أسطول طائراتها، على وجه الخصوص فيما يتعلق بطائرات التزود بالوقود، بهدف دعم العمليات والضربات العسكرية التي تنفذها ضد إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي.