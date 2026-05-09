5 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، استشهاد 4 فلسطينيين وانتشال جثمان خامس خلال الـ48 ساعة الماضية، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

وقالت الوزارة في بيان إن مستشفيات القطاع استقبلت 5 شهداء و15 مصابا، في أحدث الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأوضح بيان الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان الاتفاق ارتفعت إلى 850 شهيدا و2433 مصابا، إضافة إلى انتشال 770 جثمانا من تحت الأنقاض ومن الشوارع.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و736 شهيدا.

وصباح اليوم السبت، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أن الطيران الإسرائيلي قصف مساء أمس الجمعة منزلا يعود لعائلة الأضم في مخيم الشاطئ وسط قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة 9 فلسطينيين بينهم طفل وتدمير المنزل بالكامل.

وأضاف الدفاع المدني أن القصف ألحق أضرارا بعشرات المنازل والمباني المجاورة، وتسبب في اندلاع حرائق في عدد منها، الأمر الذي يهدد بحرمان عشرات العائلات من البقاء في منازلها نتيجة حجم الأضرار والخطر القائم.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي هدد باستهداف المنزل وأصدر أوامر بإخلاء المربع السكني، قبل أن تستهدفه طائرة استطلاع بصاروخ لم ينفجر، ثم عاودت مقاتلة إسرائيلية قصفه، مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على القطاع، وخلفت دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بغزة، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.