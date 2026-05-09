"شر مطلق".. فيديو لمستوطن يعيق سيارة إسعاف مسرعة بالضفة

نشرت المسعفة رنا أبو صقر مقطع فيديو عبر حسابها في منصة فيسبوك، يوثق تعمد أحد المستوطنين إعاقة حركة سيارة الإسعاف التي كانت تستقلها برفقة الطاقم الطبي، ووقع هذا الحدث أمس الجمعة على طريق يقع جنوب مدينة نابلس.

ويظهر المقطع تعمد المستوطن إغلاق الطريق بمركبته أمام سيارة الإسعاف لمنعها من المرور، على الرغم من أن الطاقم كان في حالة طوارئ قصوى وكان يشغل صفارات الإنذار، وحظي هذا المقطع بانتشار واسع واهتمام بالغ عبر المنصات الرقمية.

غضب من إرهاب المستوطنين

أشعل هذا المشهد غضب رواد المنصات، وأشار حساب يحمل اسم "مراقب الصهيونية" (Zionism Observer) إلى توثيقه وحفظه 327 مقطع فيديو توثق منع إسرائيل لسيارات الإسعاف، وبين أن هذا المقطع يحمل الرقم 328.

وعلق تامر قديح بقوله إن إسرائيل تتنافس مع نفسها في الإجرام والقذارة.

وفي السياق ذاته، تفاعلت الإعلامية ليلى العريان مع المقطع عبر وصفها إياه بالشر المطلق، وكتبت: "يا إلهي، هذا شر محض. يتعمد مستوطن إسرائيلي إغلاق الطريق أمام سيارة إسعاف بداخلها مريض فلسطيني يحتاج إلى رعاية طبية عاجلة، ولن تشهدوا الكثير من الغضب حيال هذا الفعل".

وفي تفاعل آخر، أوضح المدون هيثم من غزة أن الفلسطينيين يتعرضون لأبشع الجرائم كل يوم على يد إسرائيل. وبين أن المستوطن أغلق مسار الإسعاف وتعمد تضييق الطريق لمنع الطاقم من الوصول إلى المستشفى، في جريمة تتجرد من كل معاني الإنسانية، بينما كان هناك شاب يصارع الموت وتتوقف حياته على سرعة الوصول بسبب خطورة حالته، ووصف هيثم هذا المشهد بأنه انحدار أخلاقي وبشاعة لم يشهد لها مثيل.

وتساءل حساب محمد، في تعليق حصد الكثير من التفاعل: كيف يمكن لمجتمع أن يكون مفرط الشر بهذا الشكل الكاريكاتوري؟.

أما عمر، فكتب أن هذا هو نوع الشر الذي حذرت منه التوراة والإنجيل والقرآن، وهو الشر الذي كنا نسمع عنه في طفولتنا ونظن أنه لا يوجد في الحياة الواقعية.

وتساءل مروان باستنكار عن الجريمة التي لم يرتكبها الصهاينة حتى هذه اللحظة.

انتهاكات لا تتوقف

ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في الضفة الغربية، بل وثقت مقاطع عديدة تعمد المستوطنين والجنود إعاقة عمل سيارات الإسعاف والدفاع المدني، ومنعها من الوصول إلى الشهداء والجرحى ونقل المرضى.

ويتجاوز الأمر هذا الحد في قطاع غزة، حيث استشهد العشرات من المسعفين والأطباء وطواقم الدفاع المدني إثر استهداف مباشر لمركباتهم ومراكزهم خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن المستعمرين لا يكتفون بالهجمات الإرهابية المتكررة على القرى والبلدات في الضفة الغربية، وما يقترفونه خلالها من قتل وحرق وتدمير للمنازل والمركبات وقطع للأشجار وتجريف للأراضي، بل يمتد إرهابهم إلى إعاقة مركبات الإسعاف في أثناء توجهها لنقل الجرحى والمرضى.