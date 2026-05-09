شاهد.. حزب الله يوثق استهداف ميركافا إسرائيلية بمسيرة وفرار جندي

بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني، اليوم السبت، مشاهد قال إنها توثق استهداف مقاتليه دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا في موقع "نمر الجمل" المستحدث مقابل بلدة علما الشعب جنوبي لبنان، بواسطة مسيّرة انقضاضية.

ووثقت المشاهد تحليق المسيّرة باتجاه تلة مرتفعة تطل على الموقع العسكري الإسرائيلي، قبل أن تُظهر عملية رصد دقيقة للهدف عبر كاميرا التوجيه المثبتة على الطائرة، مع تحديد مكان تمركز الدبابة داخل الموقع.

وأظهرت اللقطات اقتراب المسيّرة من السواتر الترابية والمنشآت العسكرية داخل القاعدة، في حين بدا عدد من الحاويات وخزانات المياه في محيط الموقع، قبل أن تتجه الطائرة بشكل مباشر نحو دبابة ميركافا متوقفة في المكان.

وقبيل لحظات من الاصطدام، ظهر جندي إسرائيلي وهو يركض قرب مقدمة الدبابة، بينما واصلت المسيّرة انقضاضها السريع باتجاه الهدف، قبل أن تنقطع الصورة فجأة وسط تشويش بصري، في مشهد قال الحزب إنه يوثق لحظة الإصابة المباشرة.

ووفق البيانات التي ظهرت مع المقطع، فإن العملية نُفذت أمس الجمعة 8 مايو/أيار، واستهدفت دبابة إسرائيلية في موقع "نمر الجمل" المستحدث المقابل لبلدة علما الشعب في جنوب لبنان.

وخلال الأيام الأخيرة، كثف حزب الله نشر مشاهد مصورة لعمليات قال إنها تستهدف مواقع وآليات إسرائيلية عند الحدود الجنوبية، باستخدام صواريخ موجهة ومسيّرات انقضاضية، في ظل استمرار التوتر الميداني بين الجانبين.

ويؤكد الحزب -في بيانات متتالية- أن عملياته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه" مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على مناطق جنوبية، في حين يعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات ضد مواقع يقول إنها تابعة للحزب داخل الأراضي اللبنانية.

ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، ثم تمديده عقب مباحثات مباشرة جرت في واشنطن، تتواصل الهجمات المتبادلة والاتهامات بخرق الاتفاق، وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة على الحدود.