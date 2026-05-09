خبير عسكري: إسرائيل تريد إخلاء 13% من مساحة لبنان على طريقة غزة

وسعت إسرائيل عمليات نسف بيوت اللبنانيين في الجنوب وصولا إلى نهر الزهراني، الذي يبتعد عن الحدود بنحو 45 كيلومترا، وهو ما يعكس انتقالها من الردع والاحتواء إلى الإبعاد بهدف إعادة هندسة ما يصل إلى 13% من مساحة لبنان.

ففي وقت سابق اليوم السبت، نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو يظهر قيامه بتنفيذ عمليات نسف واسعة في بلدة البياضة جنوب نهر الليطاني. وشملت هذه العمليات -حسب شاشة تفاعلية قدمتها سلام خضر على الجزيرة- منازل وطرقات مدنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها جيش الاحتلال عمليات نسف في البياضة. وقد برر عملية اليوم بكشفه نفقا تابعا لحزب الله.

وعمليا، تعكس هذه العمليات انتقال إسرائيل من السيطرة على ما تسميه الخط الأصفر، الذي يشغل 500 كيلومتر، إلى جعله منصة إطلاق لإعادة هندسة منطقة أكبر يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا إنها تصل إلى 13% من مساحة لبنان.

إعادة هندسة الأرض

وعبر هذه العمليات العسكرية، تحاول إسرائيل إعادة هندسة المنطقة المشار إليها جغرافيا وديموغرافيا (التركيبة السكانية) وطبوغرافيا (طبيعة المكان)، عبر التهجير القسري للسكان، وفق ما قاله حنا في تحليل للجزيرة.

فبعد إعلانها ما تسميه بالخط الأصفر في 18 أبريل/نيسان الماضي، قالت إسرائيل إنها لن تسمح بعودة سكان 55 بلدة في الجنوب بينما تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية حاليا عن سيطرة الجيش على 68 بلدة، ما يعني تهجير مئات آلاف السكان قسرا.

ومع إصدار إنذارات إخلاء وطرح خرائط لمناطق مدنية تعتبرها عسكرية، استقدمت إسرائيل أيضا شركات هدم منازل سبق أن استعانت بها في غزة.

ويعتبر تهجير السكان قسرا وتغيير المناطق خلال النزاعات جريمة حرب حسب البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف.

واعتمادا على الذكاء الاصطناعي، تكرر إسرائيل ما فعلت في غزة أيضا عندما اعتمدت على برنامج "لافندر" ، لتحديد الأهداف العسكرية المحتملة، والذي يعني إمكانية قتل 20 مدنيا من أجل الوصول لقيادي عسكري واحد، حسب حنا.

غارات واسعة

وفي وقت سابق اليوم، شن جيش الاحتلال غارتين على طريق دولي جنوب بيروت، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، وذلك رغم وقف لإطلاق النار يسري منذ 3 أسابيع بين تل أبيب وحزب الله.

ولقي 5 أشخاص بينهم طفلة مصرعهم وأصيب آخرون إثر هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا ونسف منازل.

كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 3 أشخاص آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق ملتقى النهرين/الشوف في جبل لبنان. فيما قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 6 أشخاص قتلوا في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية.

في المقابل، أعلن حزب الله تصديه بصاروخ أرض جو لطائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء بلدة العباسية جنوبي لبنان، كما شن هجمات عدة على تجمعات لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة.