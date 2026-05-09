ملك الدانمارك يكلّف زعيم حزب جديد بتشكيل حكومة ائتلافية

كلّف ملك الدانمارك فريدريك العاشر، أمس الجمعة، زعيم حزب جديد، بالتفاوض لتشكيل حكومة جديدة، بعد فشل رئيسة الوزراء الديمقراطية مته فريدريكسن في الحصول على تفويض كافٍ لتشكيل حكومة، إثر انتخابات أفرزت برلمانا منقسما بين كتلتي اليمين واليسار.

وأعلن البلاط الملكي الدانماركي، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن الملك منح ترويلز لوند بولسن، زعيم حزب فينسترا الليبرالي، فرصة لمحاولة تشكيل حكومة ائتلافية.

وبحسب القصر الملكي، تشمل مهمة بولسن التفاوض على تشكيل حكومة دون مشاركة الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب المعتدلين.

وكان من المتوقع أن تطول عملية تشكيل الائتلاف الحكومي بعد أن أخفقت كتلتا اليمين واليسار في تحقيق غالبية واضحة في انتخابات 24 مارس/آذار الماضي، التي أفرزت برلمانا منقسما.

وقالت فريدريكسن، عقب لقائها الملك بعد ظهر الجمعة، إن الدانماركيين انتخبوا برلمانا "بطريقة تُمكّن من تشكيل حكومة يمينية. وقد يكون ما نشهده الآن بداية لذلك".

مشاورات ملكية

وفي وقت سابق، أوصت فريدريكسن الملك بعقد جولة أخرى مما يُعرف باسم "المشاورات الملكية"، التي تجتمع فيها جميع الأحزاب البرلمانية مع الملك، وتعلن أثناءها الشخصية التي ترغب في تولي الدور القيادي في محادثات تشكيل الائتلاف.

وعقب الجولة الأولى من المحادثات مع الملك، بعد الانتخابات العامة في نهاية مارس/آذار، مُنحت فريدريكسن تفويضا لمحاولة تشكيل حكومة تشمل حزب الشعب الاشتراكي والليبراليين اليساريين، لكنها فشلت في تحقيق تقدم.

وأثناء المفاوضات، تحدثت فريدريكسن مع شركائها السابقين في الائتلاف، ومن بينهم الليبراليون اليمينيون وحزب المعتدلين، وهو حزب وسطي يقوده رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن.

وبعد الجولة الثانية من المحادثات مع الملك، مساء الجمعة، جاء دور بولسن لمحاولة تشكيل ائتلاف قد يتطلع فيه إلى المعسكر المحافظ المنتمي إلى تيار يمين الوسط، وفقا للمصادر.