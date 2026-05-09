الشرع يصدر مراسيم بتعديلات وزارية وإدارية في سوريا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم السبت، مجموعة من المراسيم الرئاسية التي قضت بإجراء تغييرات شملت حقائب وزارية ومحافظين ومناصب قيادية في مؤسسة الرئاسة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، فقد نص المرسوم رقم 100 لعام 2026 على تعيين خالد فواز زعرور وزيرا للإعلام خلفا للوزير السابق حمزة المصطفى، وقضى المرسوم رقم 101 بتعيين باسل حافظ السويدان وزيرا للزراعة خلفا لأمجد بدر.

وشملت القرارات الرئاسية تعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لماهر الشرع، إضافة إلى تعيين غسان إلياس السيد أحمد محافظا للقنيطرة، وتعيين مرهف خالد النعسان محافظا لحمص، وتعيين أحمد علي مصطفى محافظا للاذقية، إضافة إلى زياد فواز العايش محافظا لدير الزور، ومحمد طه فنيش أحمد محافظا لدرعا.