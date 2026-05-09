الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقة بولاية النيل الأزرق

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، سيطرته على منطقة على تخوم مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال المتحالفة معها.

وأفاد الجيش السوداني في بيان بأن "قوات الفرقة الرابعة مشاة للجيش والقوات المساندة تمكنت من تحرير منطقة الكيلي الواقعة على تخوم مدينة الكرمك بالمحور الجنوبي، بعد معارك بطولية ضد مليشيا الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية- شمال".

وأضاف أن ما سماها "المليشيا المتمردة" -في إشارة إلى الدعم السريع- تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، في حين فر من تبقوا منهم هاربين أمام ضربات قوات الجيش.

ولفت إلى أن الفرقة الرابعة مشاة للجيش مستمرة في العمليات العسكرية حتى "تطهير كامل مناطق المسؤولية، ودحر التمرد، وتأمين الحدود، وتعزيز الأمن والاستقرار".

ويوم 25 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة الكيلي التي وصفتها بالإستراتيجية في ولاية النيل الأزرق.

ومنذ أسابيع، تشهد الولاية اشتباكات متصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها، مما أدى إلى نزوح الآلاف من مناطق عدة ومدن فيها.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من الولاية، في حين تقاتل الحركة الشعبية-شمال الحكومة منذ عام 2011 للمطالبة بحكم ذاتي لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، مما أدى إلى مجاعة تُعَد من بين الأسوأ عالميا، فضلا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.