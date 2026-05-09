تل أبيب تطلب من واشنطن ضرب قطاع الطاقة الإيراني ضمن أي تصعيد

أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن تل أبيب نقلت إلى واشنطن رسالة مفادها أن أي عودة إلى القتال مع إيران يجب أن تشمل تدمير البنية التحتية للطاقة.

وأضافت القناة أن إسرائيل تحاول إقناع الولايات المتحدة بأن تدمير البنية التحتية للطاقة في إيران هو "الطريق العملي الوحيد" لتحقيق تقدم في مواجهة طهران.

ونقلت القناة عن تقديرات إسرائيلية أن تدمير البنية التحتية للطاقة في إيران يمكن تنفيذه خلال 24 ساعة فقط، وأن ذلك سيدفع طهران إلى الدخول في مفاوضات "وهي خاضعة".

كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله ردا على احتمال تنفيذ هجوم واسع: "إذا كنت لا تُسقط النظام فعلى الأقل اتركه مشلولا".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية -نقلا عن مسؤول إسرائيلي- إن تل أبيب تلقت تحديثا يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يميل إلى استئناف القتال مع إيران، وأن الولايات المتحدة أجرت استعدادات فعلية لشن ضربات على البنية التحتية الإيرانية، قبل أن تُلغى الخطة في نهاية المطاف.

وأضاف المسؤول أن تراجع ترمب عن استئناف القتال لم يكن فقط بسبب ضغوط من بعض دول الخليج، بل أيضا نتيجة ضغوط من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اللذين يعتقدان إمكانية انتزاع تنازلات من إيران عبر المفاوضات.

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أنه في أعقاب تبادل إطلاق النار في منطقة مضيق هرمز، رفعت إسرائيل مستوى التأهب إلى أعلى درجاته تحسبا لاحتمال تجدد المواجهات. وعلى الرغم من استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن، فإن تل أبيب تبدي قلقا من إمكانية التوصل إلى تسوية لا تتماشى مع مصالحها الإستراتيجية.

ترمب يهدد

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هدد -في وقت سابق- بقصف وتدمير البنية التحتية للطاقة في إيران، ما لم يُفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة مستعدة لضرب مختلف محطات الطاقة الإيرانية -بدءا من المنشآت الكبرى- في حال استمرار التهديدات للممر المائي الحيوي.

وفي المقابل، حذر الإيرانيون الولايات المتحدة بأنهم سيقصفون كل البنى التحتية الإسرائيلية والأمريكية وتلك المرتبطة بأمريكا في المنطقة إذا استُهدفت منشآتهم الحيوية.