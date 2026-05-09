جرحى بغارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

أصيب 9 فلسطينيين بينهم طفل -مساء أمس الجمعة- جراء قصف مقاتلات إسرائيلية منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، بعد وقت قصير من تهديد سكانه وإخلاء المنطقة المحيطة به.

وقال جهاز الدفاع المدني في غزة إن الطيران الإسرائيلي قصف منزلا يعود لعائلة الأضم، مما أدى إلى إصابة 9 فلسطينيين وتدمير المنزل بالكامل.

وأضاف أن القصف ألحق أضرارا بعشرات المنازل والمباني المجاورة، وتسبب في اندلاع حرائق في عدد منها، الأمر الذي يهدد بحرمان عشرات العائلات من البقاء في منازلها نتيجة حجم الأضرار والخطر القائم، في حين أفاد مصدر طبي بوصول المصابين إلى مستشفى الشفاء غربي المدينة، ومن بينهم طفل.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي هدد باستهداف المنزل وأصدر أوامر بإخلاء المربع السكني، قبل أن تستهدفه طائرة استطلاع بصاروخ لم ينفجر، ثم عاودت مقاتلة إسرائيلية قصفه مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه.

وأشار الشهود إلى أن القصف تسبب في تشريد عشرات العائلات التي تقيم في خيام أو منازل متضررة جراء الحرب، وتكتظ المناطق الغربية من قطاع غزة بمئات الآلاف من السكان، بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على أكثر من 50% من مساحة القطاع، معظمها في المناطق الشرقية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية فلسطينية أن دبابات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف -مساء الجمعة- شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي في مناطق أخرى من المدينة، وأطلقت الزوارق الحربية للاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة بكثافة في عرض البحر غرب مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط جسر وادي غزة شمال شرق مخيميْ النصيرات والبريج.

استهداف رجال الأمن

واستُشهد 3 من رجال الأمن وأُصيب رابع بجروح خطيرة إثر غارة إسرائيلية، الخميس الماضي، استهدفت نقطة أمنية غربي مدينة غزة، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في القطاع.

وقالت الوزارة -في بيان- إن طائرات الاحتلال استهدفت نقطة حراسة لمقر أمني غربي مدينة غزة، مما أدى إلى "ارتقاء 3 من ضباط وعناصر الأمن، وإصابة رابع بجروح خطيرة"، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين.

ويأتي القصف الإسرائيلي على غزة ضمن خروق إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت الخروق الإسرائيلية عن مقتل 846 فلسطينيا وإصابة 2418 آخرين.

وجرى التوصل إلى الاتفاق عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.