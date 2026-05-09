إسرائيل تقصف جنوب لبنان وتُنذر بلدات بالإخلاء

نفّذ الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات بمسيّرات على بلدتي حاريص والنبطية الفوقا جنوبي لبنان، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وحاروف.

وقال مراسل الجزيرة إن 3 غارات بمسيّرات إسرائيلية استهدفت اليوم بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان.

وأنذر الجيش سكان عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري، تمهيدا لتوجيه ضربات ضد ما يقول إنها أهداف لحزب الله، قال إنها "تأتي في ضوء خروق الحزب لاتفاق وقف إطلاق النار".

وطالب الجيش، في بيان نشره المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، سكان 9 قرى وبلدات بإخلائها فورا والابتعاد مسافة لا تقل عن ألف متر إلى أراض مفتوحة.

قصف واشتباكات

وفجر اليوم، نفّذ الجيش قصفا مدفعيا وعمليات نسف لمنازل في بلدات عدة جنوبي لبنان، تزامنا مع اشتباكات بين قواته وعناصر من حزب الله في بلدة البياضة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدات برعشيت وصفد البطيخ وتولين، وصولا إلى الغندورية وفرون جنوبي البلاد.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أطلق، بعد منتصف الليل، قذائف مدفعية باتجاه بلدات مجدل زون والمنصوري وبيوت السياد، قبل أن يجدد قصفه بالتزامن مع رمايات رشاشة استهدفت بلدة البياضة، التي شهدت اشتباكات بين قواته المتوغلة وعناصر من حزب الله.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط. وفي مدينة بنت جبيل، نسف الجيش منازل في حي الجبانة، بينما أطلق فجرا قذائف مدفعية على أطراف بلدة الغندورية.

تصعيد رغم الهدنة

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أكثر من 85 موقعا وبنية تحتية تابعة لحزب الله في الساعات الـ24 الماضية، شملت مخازن أسلحة ومنصات إطلاق ومباني قال إنها "استخدمت لتنفيذ أنشطة ضد قواته والمدنيين".

وأضاف أنه قصف موقعا تحت الأرض في البقاع قال إنه يُستخدم لإنتاج الأسلحة لصالح حزب الله، مشيرا إلى أن الحزب "أطلق عدة صواريخ باتجاه القوات جنوب خط الدفاع الأمامي دون وقوع إصابات".

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر من حزب الله كانوا ينفذون أنشطة ضد قواته جنوبي لبنان.

ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، ثم تمديده بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، خاصة على الجنوب، مما يوقع قتلى وجرحى.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في حين يعلن الحزب تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الأراضي المحتلة.