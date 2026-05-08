هجوم سيبراني واسع يربك جامعات عريقة وآلاف المدارس الأمريكية

تعرضت جامعات أمريكية، بينها هارفارد وستانفورد، لهجوم سيبراني واسع، الخميس، عقب اختراق سابق للبيانات، مما أحدث حالة من الفوضى بينما كان الطلاب يستعدون للامتحانات النهائية.

وتسبب الهجوم في حظر الوصول إلى منصة "كانفاس" التعليمية -التي تستخدمها آلاف المدارس والجامعات الأمريكية- في حين أعلنت مجموعة "شايني هانترز"، وهي مجموعة ابتزاز إلكتروني تنشط منذ عام 2019، مسؤوليتها عنه.

وقال لوك كونولي، محلل التهديدات في شركة "إيميسوفت" للأمن السيبراني، إن المجموعة نشرت عبر الإنترنت أن نحو 9 آلاف مدرسة في العالم تضررت، مع الوصول إلى مليارات الرسائل الخاصة والسجلات الأخرى.

وبحسب صحيفة "هارفارد كريمسون" الطلابية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، رأى الطلاب الذين حاولوا الوصول إلى المنصة رسالة من مجموعة القرصنة تفيد بأن الخوادم التابعة لشركة "إنستراكتشر"، المالكة لـ"كانفاس"، اختُرقت مجددا.

وقال القراصنة الإلكترونيون "بدلا من الاتصال بنا لحل المشكلة، تجاهلونا وأجروا بعض التحديثات الأمنية".

وأضافوا "إذا كانت أي من المؤسسات التعليمية المدرجة في قائمة المتضررين مهتمة بمنع نشر بياناتها، فيرجى استشارة شركة استشارات سيبرانية والاتصال بنا بشكل خاص للتفاوض على تسوية".

وحذرت المجموعة من أنها ستنشر كل البيانات المسروقة إذا لم تتواصل معها المؤسسات التعليمية المعنية بحلول 12 مايو/أيار الجاري.

مشكلة أمنية كبرى

من جهتها، قالت جامعة ستانفورد إن منصة "كانفاس" غير متاحة حاليا بسبب "مشكلة يواجهها البائع"، مضيفة أن شركة "إنستراكتشر" كشفت أخيرا مشكلة أمنية على مستوى البلاد وقالت إنه تم احتواؤها.

وأضافت الجامعة أن انقطاعا آخر يؤثر حاليا في عملاء "كانفاس"، بما في ذلك العديد من المؤسسات التعليمية الأخرى في الولايات المتحدة.

إعلان

من جانبها، أفادت شركة "إنستراكتشر" بأن البيانات المسروقة في الاختراق الأول تضمنت تفاصيل شخصية مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام هويات الطلاب، إضافة إلى رسائل خاصة متبادلة بين المستخدمين.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، لم تستجب الشركة على الفور لطلب التعليق أو الرد على أسئلة بشأن ما إذا كان النظام قد أُوقف بإجراء احترازي أم أن المتسللين تسببوا في تعطّله.

ويُستخدم نظام "كانفاس" لإدارة الدرجات ومتابعة محتوى المناهج الدراسية وتنظيم الواجبات ومشاركة مقاطع فيديو المحاضرات وغيرها من الموارد التعليمية.