جنوب لبنان.. مقتل مسعف بغارة إسرائيلية وإنذارات بالإخلاء

قُتل مسعف في غارة إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان، اليوم الجمعة، حسب ما أعلن الدفاع المدني اللبناني.

وقال الدفاع المدني إن المسعف قُتل في غارة إسرائيلية استهدفته بين بلدتي راشيا وكفرشوبا جنوبي لبنان، وذلك بعد مقتل مسعف آخر من هيئة صحية تابعة لحزب الله.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت الطريق بين بلدتي كفرشوبا وكفرحمام جنوبي لبنان.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال أمس الخميس إن المنظمة تحققت من 152 هجوما على القطاع الصحي في لبنان، أسفرت عن 103 قتلى و241 جريحا منذ بدء الحرب في الثاني من مارس/آذار الماضي.

من جهة أخرى، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، بأن حالة تأهب قصوى تسود في صفوف الجيش داخل الحدود مع لبنان وعلى طولها، تحسبا لهجمات انتقامية من حزب الله بعد تصفية قائد الرضوان أحمد علي بلوط، في غارة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، الأربعاء الماضي.

وأضافت القناة أن السلطات ألغت الأنشطة الجماهيرية في المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان، خشية تنفيذ حزب الله هجمات ردا على الاغتيال.

إنذارات إخلاء

ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان عدد من القرى والبلدات جنوبي لبنان بوجوب إخلائها فورا والابتعاد عنها مسافة ألف متر.

وشمل الإنذار 6 بلدات جنوبي لبنان، تمهيدا لتنفيذ هجمات ادعى الجيش الإسرائيلي أنها تستهدف حزب الله، ضمن خروقاته المتواصلة للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، شملت الإنذارات بلدات النميرية وطير فلسيه والحلوصية والحلوصية الفوقا وطورا ومعركة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات الحلوسية وطورا ودير عامص والشعيتية وحانويه وطيرفلسيه، إلى جانب أطراف بلدة النميرية، في حين استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي الحنية والقليلة جنوبي لبنان.

وصباحا، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل، كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد وصولا إلى ساحل المنصوري الحمرا.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوة إسرائيلية مدعومة بآليات عسكرية حاولت التقدم فجرا نحو منطقة بيوت السياد قبالة بلدة البياضة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال محيط بيوت السياد والمنصوري ومجدل زون، في حين نفذت مروحيات عمليات تمشيط بالمنطقة.

غارات واختراقات

ووفق المصدر ذاته، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في بلدة الخيام جنوبي لبنان، في حين أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مرتفعات سجد بقضاء جزين.

ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، ثم تمديده بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، خاصة على الجنوب، مما يوقع قتلى وجرحى.

ووفق وكالة الأناضول، شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أكثر من 100 هجوم على لبنان، مما أسفر عن 18 قتيلا و39 جريحا على الأقل.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في حين يعلن الحزب تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الأراضي المحتلة.