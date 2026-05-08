إسرائيل تعتقل مدنيا و3 جنود بشبهة التجسس لصالح إيران

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" والشرطة والجيش، في بيان مشترك، اعتقال إسرائيلي و3 جنود في مارس/آذار الماضي، للاشتباه في عملهم لصالح جهات استخبارات إيرانية قبل تجنيدهم بالجيش، في حين من المقرر أن تُقدِّم النيابة العامة في لواء حيفا، اليوم الجمعة، لوائح اتهام "خطيرة" بحقهم.

وقال البيان المشترك إن المعتقلين أقاموا علاقات طويلة الأمد مع جهات استخبارات إيرانية، ونفذوا مهام أمنية بتوجيه منها.

وكشف التحقيق مع المتهمين لدى الشاباك أنهم نفذوا مهام مختلفة عندما كانوا قاصرين وقبل تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي، مع علمهم بأن الجهة التي تتواصل معهم تابعة للاستخبارات الإيرانية، وفق البيان.

وبحسب البيان المشترك، وثق المتهمون ونقلوا صورا ومقاطع فيديو لمواقع عدة، بينها محطات قطارات ومراكز تجارية وكاميرات مراقبة، إضافة إلى المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو التي كان بعض المشتبه بهم يدرسون فيها.

وأضافت التحقيقات أن بعض المتهمين بادروا من تلقاء أنفسهم إلى التواصل مع جهات الاستخبارات الإيرانية بهدف تنفيذ مهام أمنية، فيما تورط بعضهم في "أعمال تخريب" للممتلكات.