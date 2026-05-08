عاجل | نواف سلام للجزيرة: نسعى للحصول على ضمانات أمريكية تسهم في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه
Published On 8/5/2026|
آخر تحديث: 18:34 (توقيت مكة)
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للجزيرة:
- نسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل
- إذا استمر اعتداء إسرائيل فالبند الأول في المفاوضات سيكون تثبيت وقف إطلاق النار
- نسعى للحصول على ضمانات أمريكية تسهم في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه
- سنطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار
- أفق المفاوضات وفق تصورنا يقود إلى إنهاء حالة النزاع بين لبنان وإسرائيل
- لبنان نجح في تثبيت أن الدولة هي الجهة المفاوضة باسمه من خلال مؤسساتها الدستورية
- نجاحنا في تثبيت الدولة كمرجعية للمفاوضات لا يعني أننا لا نتأثر بمجريات مفاوضات إسلام آباد
- ملتزمون بحصر السلاح بيد الدولة وحدها وفق مقررات الحكومة اللبنانية
- زيارتي لسوريا غدا تهدف لتعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة
- سنعمل مع قيادة سوريا على معالجة القضايا العالقة بين البلدين بروح تخدم مصلحة البلدين
المصدر: الجزيرة