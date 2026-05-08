عراقجي: مغامرات واشنطن "الطائشة" تقتل الدبلوماسية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لا ترضخ أبدا للضغوط، مشيرا إلى أن واشنطن تُقدِم على "مغامرة عسكرية طائشة" في كل مرة يُطرح فيها حل دبلوماسي.

وقال عراقجي اليوم الجمعة في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس" إنه "في كل مرة يكون فيها الحل الدبلوماسي مطروحا على الطاولة، تختار الولايات المتحدة مغامرة عسكرية طائشة".

وتساءل عراقجي: "هل هو تكتيك ضغط فج؟ أم نتيجة مخرب يقوم مرة أخرى بخداع رئيس الولايات المتحدة لجرّه إلى مستنقع آخر؟".

وأضاف عراقجي: "مهما كانت الأسباب، فإن النتيجة واحدة: الإيرانيون لا ينحنون أبدا للضغط، والدبلوماسية هي الضحية دائما".

"جاهزون 1000%"

وفي رده على التقارير الاستخباراتية الأمريكية، قال الوزير الإيراني: "وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) مخطئة، إن مخزوننا من الصواريخ وقدرة منصات الإطلاق ليست عند مستوى 75% مقارنة بـ28 فبراير/شباط، الرقم الصحيح هو 120%".

واختتم عراقجي بيانه بالحديث عن القدرات الدفاعية لبلاده قائلا: "أما بالنسبة لمدى جاهزيتنا للدفاع عن شعبنا فهي: 1000%".

وذكرت إيران مساء أمس الخميس أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوات إيرانية وقوات أمريكية بعد ما أسمته "اعتداء" الأخيرة على ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز.

وقالت وكالة تسنيم -نقلا عن مصدر عسكري- إن أحداث الليلة بدأت بهجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية، وأعقبه استهداف سفن عسكرية أمريكية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز -عن مسؤولين إيرانيين- أن المواقع التي استُهدفت داخل إيران هي رصيف بهمن ومصنع لبناء السفن في قشم وقاعدة جوية في بندر عباس.

من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن قواتها اعترضت هجمات إيرانية وصفتها بأنها "غير مبررة"، مشددة على أنها ردت "بضربات دفاعية".

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية عقب الهجمات الإيرانية ليست سوى "صفعة خفيفة"، مع التشديد على أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول.