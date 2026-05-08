شاهد.. لحظة استهداف القوات الأمريكية ناقلتين متجهتين لميناء إيراني

بثت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، مشاهد قالت إنها لاستهداف ناقلتين تحملان العلم الإيراني أثناء محاولتهما التوجه إلى ميناء إيراني في خليج عُمان، مؤكدة أنها عطّلتهما بذخائر دقيقة ومنعتهما من دخول المياه الإيرانية.

وأظهرت اللقطات -المصورة ليلا بتقنيات التصوير الحراري- ناقلة بحرية ضخمة في عرض البحر، بينما تتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من هيكلها العلوي عقب تعرضها للاستهداف.

ووفق المشاهد، فإن الناقلة الأولى تحمل اسم "سي ستار 3″، وقد بدا الحريق مشتعلا في أجزاء منها، في حين واصلت الكاميرا الجوية رصد الدخان الكثيف المتصاعد من سطحها.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الناقلة تعرضت للتعطيل قبل دخولها ميناء إيرانيا في خليج عُمان، مشيرة إلى أن العملية نُفذت باستخدام ذخائر دقيقة.

كما أظهرت اللقطات الناقلة الثانية "سيفدا"، وقد غطى الدخان جزءا من بدنها بعد استهدافها أثناء وجودها في المياه القريبة من مضيق هرمز.

وبحسب البيان الأمريكي، فإن الناقلتين كانتا تحملان العلم الإيراني، وقد جرى استهدافهما وفرض إجراءات الحصار عليهما قبل وصولهما إلى الميناء الإيراني.

وتزامنت العملية مع ما نقلته وكالة فارس الإيرانية عن اشتباكات متفرقة شهدها مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، وسط تصاعد التوتر في الممر البحري الحيوي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الإيراني أن القوات البحرية التابعة للجيش احتجزت ناقلة النفط "أوشن كوي" في مياه بحر عُمان، وذلك بموجب أمر قضائي، وبررت طهران هذه الخطوة بحماية مصالحها الوطنية.