روسيا تندد بـ"رضوخ إسرائيل" لأوكرانيا في قضية الحبوب المسروقة

اتهمت روسيا السلطات الإسرائيلية اليوم الجمعة بـ"الخضوع لضغوط أوكرانيا" في نزاع بخصوص شحنة حبوب مُنعت من دخول ميناء إسرائيلي الشهر الماضي، تقول كييف إن موسكو سرقتها من مناطق أوكرانية سيطرت عليها القوات ‌‌الروسية في الحرب.

وفي بيان لها اليوم، رفضت وزارة الخارجية الروسية ما وصفته بـ"الادعاءات السخيفة وغير المدعومة بأدلة من الجانب الأوكراني". وعبّرت عن استيائها من قرار شركة الاستيراد الإسرائيلية منع تفريغ الحبوب في ميناء حيفا.

وجاء في البيان: "تأسف موسكو لهذه الخطوة، التي اتُّخذت بوضوح تحت ضغط من كييف ويتعارض هذا مع التزام السلطات الإسرائيلية المعلن بالحفاظ على التعاون الاقتصادي مع روسيا، ويهدد أمن إسرائيل الغذائي".

وسبق أن رحبت ‌‌أوكرانيا برفض إسرائيل استقبال شحنة البضائع واعتبرته "تطورا إيجابيا ‌‌يظهر فعالية ‌‌إجراءاتها القانونية والدبلوماسية".

وجاء الرفض الإسرائيلي لاستقبال الشحنة بعد أن وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقادات لإسرائيل على خلفية استقبالها شحنات من الحبوب التي وصفها بـ"المسروقة" من قبل روسيا.

ضغوط أوكرانية

وقال زيلينسكي إن شراء إسرائيل حبوبا من "أراض أوكرانية محتلة سرقتها (روسيا) لا يمكن أن يكون عملا مشروعا".

وذكر زيلينسكي أن "سفينة أخرى، تحمل مثل هذه الحبوب، وصلت إلى ميناء في إسرائيل وتستعد لتفريغ حمولتها. هذا ليس عملا مشروعا، ولا يمكن أن يكون كذلك"، معتبرا أنه "لا يمكن أن تكون السلطات الإسرائيلية تجهل أمر السفن ‌‌‌‌التي تصل إلى موانئ البلاد وحمولتها".

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تُعِدّ عقوبات بحق أفراد وكيانات متورطين في شراء الحبوب الأوكرانية، مشيرا إلى أن مكتبه سيسعى إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المتورطين فيما وصفه بـ"الخطة الإجرامية".

وقال زيلينسكي إن "روسيا تستولي بشكل ممنهج على الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا، وتنظم ‌‌‌‌تصديرها عبر أفراد مرتبطين بالمحتلين. فمثل هذه المخططات تنتهك قوانين دولة إسرائيل نفسها".

وأضاف أن أوكرانيا تتوقع ‌‌‌‌من ‌‌‌‌إسرائيل الاحترام والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض العلاقات الثنائية.

كما سبق أن استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفير الإسرائيلي لدى كييف ميخائيل برودسكي بسبب "تقاعس إسرائيل وسماحها باستقبال شحنات حبوب واردة من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا".

وتعتبر كييف أن روسيا تسرق كل الحبوب المنتجة في المناطق الأربع التي تدعي موسكو أنها أراضيها منذ حربها على أوكرانيا عام 2022، وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.