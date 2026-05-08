رئيس الوزراء القطري يبحث مع نائب الرئيس الأمريكي تطورات المنطقة

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في واشنطن مع جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، آخر المستجدات في المنطقة ومساعي باكستان للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، أن الاجتماع بين الجانبين استعرض علاقات التعاون الإستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن اللقاء ناقش آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وأمس بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، آخر تطورات الوساطة، مؤكدا دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كشف فيها أن الولايات المتحدة تنتظر تلقي رد من طهران اليوم الجمعة، معربا عن أمله في أن يحمل الرد "عرضا جادا".

من جهتها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الرد على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة وسنعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية.

والخميس نقلت رويترز عن مصادر، أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل لاتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب عبر مسودة لإطار عمل سيُنفَّذ على 3 مراحل هي إنهاء الحرب وحل أزمة مضيق هرمز وفتح نافذة مدتها 30 يوما للتفاوض.