ثلاثة قتلى جراء ثوران بركان بشرق إندونيسيا

أدى ثوران بركان جبل دوكونو في جزيرة هالماهيرا بشرق إندونيسيا إلى مقتل 3 متسلّقين اثنان منهم أجنبيان وفقدان عشرة آخرين، بحسب الشرطة المحلية.

وأوضح رئيس شرطة هالماهيرا الشمالية إرليتشسون باساريبو لقناة "كومباس تي في" المحلية أن "هناك ثلاثة قتلى اثنان منهم أجنبيان وشخص من سكان جزيرة تيرناتي" الواقعة في شرق إندونيسيا.

وأضاف أن عشرة آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المنطقة التي أُغلقت أمام الزوار منذ 17 أبريل/نيسان الماضي بعد رصد العلماء نشاطا بركانيا.

من جهتها، قالت رئيسة هيئة الجيولوجيا الحكومية لانا ساريا إن الثوران الذي وقع في الصباح الباكر ترافق مع "دويّ قوي" وعمود كثيف من الدخان ارتفع إلى نحو عشرة كيلومترات فوق قمة جبل دوكونو في إقليم مالوكو الشمالي.

وأضافت في بيان "يتّجه الرماد شمالا، مما يحتّم على المناطق السكنية ومدينة توبيلو توخّي الحذر من تساقط الرماد البركاني"، مشيرة إلى أخطار السحابة الدخانية على الصحة العامة، وما قد ينتج عنها من تعطّل لخدمات النقل.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب وقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادي حيث تلتقي الصفائح التكتونية.

ويُصنَّف جبل دوكونو حاليا عند المستوى الثالث في نظام الإنذار البركاني المكوّن من أربع درجات في إندونيسيا.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول، أوصى مركز علم البراكين والحدّ من أخطارها (PVMBG) السيّاح والمتسلّقين بعدم الاقتراب مسافة أربعة كيلومترات من فوهتَي مالوبانغ وارييرانغ التابعتَين للبركان.