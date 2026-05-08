تصعيد مضيق هرمز يستنفر أسراب التزويد بالوقود الأمريكية

أظهرت بيانات ملاحية وجود تحليق مكثف لطائرات التزويد بالوقود التابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق مياه الخليج وخليج عُمان، خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ واصلت بعض الطائرات تحليقها حتى صباح اليوم.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، في حين ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار.

وحللت وحدة المصادر المفتوحة مسار 20 طائرة تزويد بالوقود ظهرت في سجلات التتبع خلال المدة نفسها، ومن بينها طائرات من طراز "بوينغ كيه سي-46 إيه بيغاسوس" (Boeing KC-46A Pegasus)، و"بوينغ كيه سي-135 آر ستراتوتانكر" (Boeing KC-135R Stratotanker).

وكانت وكالة تسنيم قد نقلت عن مصادر عسكرية قولها إن الأحداث بدأت بهجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية، أعقبه استهداف من القوات الإيرانية لسفن عسكرية أمريكية، وأشارت الوكالة إلى تعرض 3 مدمرات أمريكية لهجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة من البحرية الإيرانية قرب مضيق هرمز.

وفي تعليق على ما جرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية عقب الهجمات الإيرانية ليست سوى "صفعة خفيفة"، مع التشديد على أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول.