السيسي يزور مفرزة المقاتلات المصرية في الإمارات ويبحث تطورات الأوضاع الإقليمية

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقع تمركز المقاتلات المصرية في الإمارات وذلك أثناء لقائه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي قاما بزيارة تفقدية لمفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة، من أجل "الاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات". دون تقديم تفاصيل أخرى بخصوص تلك المقاتلات ونوعها.

وتعتمد القاهرة في قوتها الجوية على مزيج من المقاتلات الأمريكية والفرنسية والروسية، أبرزها: إف 16، ورافال، وميراج 2000، وميغ 29، وفق معلومات وردت في بيانات سابقة لوزارة الدفاع المصرية.

وأجرى السيسي والشيخ محمد بن زايد مباحثات في أبو ظبي تناولت "تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

وجدد السيسي إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا "تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها"، بحسب وكالة "وام".

وفي القاهرة، قال بيان للرئاسة المصرية إن السيسي أكد خلال زيارته لأبو ظبي "تضامن مصر مع الإمارات في ظل الظرف الإقليمي الراهن"، دون التطرق إلى مفرزة المقاتلات.

كما شدد السيسي على "مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادتها"، معتبرا أن "ما يمس الإمارات يمس مصر".

وأوضح "أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره".

واستغرقت زيارة الرئيس المصري للإمارات عدة ساعات، قبل أن يتوجه منها إلى مسقط حيث التقى سلطان عُمان هيثم بن طارق، وبحث معه تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية وسبل التوصل إلى اتفاق نهائي يخفف حدة التوتر في المنطقة.

واستهدفت إيران 7 دول عربية بآلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة، ضمن ما قالت إنه ردّ على العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها.